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▲湯姆克魯斯在《夜訪吸血鬼》原本不受各方看好，結果演出征服原著作者，也連帶讓書迷的觀感都改變，因本片出盡風頭。（圖／摘自IMDb）

▲布萊德彼特首度和湯姆克魯斯合作就弄得很不開心，往後謝絕再合作？（圖／美聯社／達志影像）

▲湯姆克魯斯也被八卦刊物傳因為昆汀塔倫提諾的選角風波，對布萊德彼特的妒恨加深，也不太想再合作。（圖／美聯社／達志影像）

俗話說的好：「一山不容二虎。」在好萊塢盛傳「王不見王」的湯姆克魯斯與布萊德彼特，自從30年前一起在《夜訪吸血鬼》同台飆戲，小布自覺角色的發揮空間遠不如阿湯，阿湯則是很介意自己的帥氣丰采會不會被小布比下去，兩人各有顧忌，合作起來很難真誠交心，戲外也不常有哥兒倆好的畫面，不像小布跟喬治克隆尼那樣稱兄道弟，因此至今30年過去，彼此在銀幕上仍保持「安全距離」，沒有再同台。《夜訪吸血鬼》是根據女作家安萊絲的同名原著搬上銀幕，安萊絲筆下的吸血鬼王子勒士達既頹廢又有病態的美感，完全和陽光、帥氣的湯姆克魯斯兜不在一起，也因此電影公司敲定湯姆克魯斯扮演這個角色，不只書迷不滿，連安萊絲都接到許多質疑的聲音後，對阿湯有了很深的偏見，覺得這是選角失誤。那時的阿湯不但要背負各方看他笑話、尤其是原著作者都不看好的龐大壓力，又要面臨在好萊塢急速竄紅、帥氣外表跟他不相上下的布萊德彼特同片較勁，自然會有一些自我保障的手段，當年最著名的八卦是他很要求鞋墊要加高，不能看起來矮小布一截，就算演技表現能否征服觀眾與安萊絲未必有十足的信心，最起碼在帥氣度上絕對不要輸人。這邊湯姆克魯斯碰到被懷疑自己是錯誤選角的風波，那邊布萊德彼特越是行情開高走低，本來大家都認為他來扮演書裡的憂鬱吸血鬼路易，應該算是恰如其分，他也曾經對這個角色充滿期待，結果卻發現越演越沒得發揮，反倒是阿湯扮演的勒士達，把戲都搶走了，還沒殺青，小布就有預感自己會淪為陪襯阿湯的綠葉，白忙一場。結果《夜訪吸血鬼》上片之前，湯姆克魯斯讓安萊絲看了一些自己的演出，安萊絲一改之前的不滿意，被他的表演征服，反過來為他的表演背書，這麼一翻盤，書迷們也開始改變對阿湯的態度，都期待上片後到戲院裡欣賞他是如何演到另原著作者都叫好。反而片中露臉時間比她還多的小布，真的就是澈底的大花瓶，角色也顯得沈悶而乏味。《夜訪吸血鬼》在兩大男星首度攜手，以及其他堅強卡司號召下，全美票房突破1億美元大關，電影公司其實有繼續購買後面幾本情節相關小說的版權，無奈布萊德彼特是打定主意不會再跟湯姆克魯斯合演《夜訪吸血鬼》的續集了。之後的20多年，湯姆克魯斯與布萊德彼特在影壇各霸一方，表面上並未撕破臉，也從來都稱對方是業界朋友，但演藝圈盛傳他們兩個之間有說不出的心結，兩人曾經差一點合演《賽道狂人》，一起參與讀本，結果很快就破局，最後換成麥特戴蒙與克里斯汀貝爾接手。也有一說是，阿湯和小布要是湊在一起，光片酬就要多少錢、預算肯定會過高，所以只請得起其中一位，但小布還是跟李奧納多狄卡皮歐、喬治克隆尼這兩位絕對也很貴的大牌合作過，讓此說不攻自破。其實除了《賽道狂人》，湯姆克魯斯與布萊德彼特還差一點就有可能為了昆汀塔倫提諾再攜手、一起演出《從前，有個好萊塢》，當時傳出昆汀對於男主角的選擇就在阿湯、小布、李奧納多3個人之間游移，各方正為了阿湯與小布有望再同台而興奮，昆汀卻宣布中選的是小布和李奧納多，原來他們在片中要分別扮演替身以及他合作多年的藝人，必須起碼在身形上看來近似，小布與李奧納多都在180公分上下，阿湯就明顯的跟他們任何一位都不太相符。據稱阿湯對於與昆汀合作充滿期待，想不到被昆汀不要他要小布，這下心結變得更深，小布後來還因該片抱回一座奧斯卡小金人，讓至今還不是奧斯卡得主的阿湯妒恨不已。當然對此八卦，無論阿湯或小布都不可能回應。