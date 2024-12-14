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▲「Buffet天花板」饗A Joy，受歡迎的菜色有帝王蟹、松葉蟹、鮑魚、干貝、現開生蠔、干貝等海鮮。（圖／記者蕭涵云攝）

▲台北喜來登表示，自助餐廳「十二廚」今年最吸引人的菜色，第一名就是松葉蟹。（圖／台北喜來登大飯店提供）

▲饗饗標榜日式、中式與異國料理兼備，最受歡迎的菜色就是現燙蝦蟹、松葉蟹腳等海鮮。（圖／記者葉盛耀攝）

▲台北士林萬麗酒店的自助餐廳「士林廚房」，推出的鱈場蟹吃到飽受到好評，讓它一躍成為人氣餐廳。（圖／翻攝士林萬麗酒店臉書）

吃到飽餐廳因為有著多樣化的料理，能通包男女老幼的喜好，因此受到國人歡迎，但是人的胃有限，如何在那近200～300多道料理中挑選出精華，不妨參考一下大眾喜好。《NOWnews》根據全台幾家人氣吃到飽餐廳提供的訊息，整理出大眾對於吃到飽餐廳偏愛的菜色，發現以海鮮類最多，且松葉蟹腳、鱈場蟹（帝王蟹）更是佔領榜首、榜眼。以全台最貴Buffet「饗A Joy」來說，全台分店目前僅有一家！店內食材高檔，用餐區劃分成8區，還曾被外國人號稱是「一生一定要吃過一次的buffet。」受歡迎的菜色有帝王蟹、松葉蟹、鮑魚、干貝、現開生蠔、干貝等海鮮，還有牛排、羊排、和牛壽司等，堪稱高檔食材一應俱全。價格同樣飆到每人3000多元的「文華Cafe」，受歡迎的菜色包含日本帝王蟹、小龍蝦以及各式豐富蟹類等，還吃得到由台北文華東方酒店內米其林一星「雅閣」中餐廳設計的叉燒皇、京式櫻桃烤鴨等，而甜點也由飯店內知名的「文華餅房」提供。至於台北喜來大飯店「十二廚」自助餐廳，業者也表示，十二廚菜色人氣第一名當屬松葉蟹腳；第二名為「現做舒芙蕾厚鬆餅」，是自助餐界首創甜點；第三名則是「印度料理區」，由印度籍主廚掌杓，超過10款道地咖哩、印度手抓飯、烤餅等。其他還有精選美國安格斯牛的紐約客部位的「現切爐烤牛肉」人氣也旺，另有新鮮生魚片、握壽司、炙燒壽司、花壽司等，近日還因應新主題活動「北海道美食節」，組合成「爆盛豪華海鮮船」，瞬間造成話題討論度。再來看有全台最難訂之飯店Buffet稱號的「島語」，最受歡迎的10大必吃菜色則有松葉蟹腳、假日晚上限定的烤活龍蝦、鱈場蟹湯、現煎牛排與干貝、溫生蠔、生魚片、握壽司、與入選「亞洲50大酒吧」稱號的台南Bar TCRC合作聯名的調酒、吉拉朵冰淇淋等。而饗賓餐旅集團旗下的「饗饗」，也曾調查顧客熱愛菜色包含現煎干貝，經常被顧客一次吃掉10幾顆，另還有生魚片、當日現燙蝦蟹、帝王蟹味噌湯、松葉蟹腳。綜觀以上全台幾家人氣吃到飽餐廳，最常出現的菜色要數松葉蟹腳，果然細看之後，「饗A Joy」、「十二廚」、「島語」、「饗饗」、「旭集」等全都有提供。台北喜來登飯店也笑著透露：「的確多吃幾盤就可以馬上回本。」而與松葉蟹一樣都隸屬於「日本三大夢幻蟹」的鱈場蟹（帝王蟹），則是在「饗A Joy」、「文華Cafe」、「島語」（鱈場蟹湯）、「饗饗」（帝王蟹味噌湯）都有提供，更值得一提的是，台北士林萬麗酒店「士林廚房」今年主打每週三、四有「鱈場蟹吃到飽」活動，讓它瞬間變成一位難求的人氣餐廳，足見鱈場蟹之魅力。另外，高檔的干貝、龍蝦、鮑魚、生魚片等海鮮，以及不論是現煎或是爐烤的牛排，同樣也是許多Buffet老饕必吃菜色。