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▲安潔莉娜裘莉（右）本來根本無法藉著《史密斯任務》跟布萊德彼特搭上線，原先也不會有後面那麼多愛恨情仇。（圖／摘自IMDb）

▲湯姆克魯斯（右）和蕾貝卡狄摩妮合演《保送入學》，戲外也曾交往，這部片在美國票房開出大紅盤，也讓他們兩個知名度和影壇行情暴漲。（圖／摘自IMDb）

▲湯姆克魯斯（右）與妮可基嫚因戲結緣，雖然合演3部片的票房都不理想，兩人之間的話題卻從未斷過。（圖／摘自IMDb）

▲布萊德彼特（右）與葛妮絲派特洛在《火線追緝令》演夫妻，私下也曾經訂婚。（圖／摘自IMDb）

▲妮可基嫚差一點就要去拍《史密斯任務》，就因為她臨陣退出，竟然造成娛樂史上的大變化，連鎖反應讓人始料未及。（圖／美聯社／達志影像）

▲布萊德彼特的人生因為一部片的選角異動而改變。（圖／美聯社／達志影像）

演員就是比正常人更感性，好萊塢也始終不缺「假戲真做」情侶。離婚戰打了超過8年還沒落幕的布萊德彼特與安潔莉娜裘莉，當初正因為合演《史密斯任務》才愛得死去活來。不過最早該片鎖定的男女主角人選其實是小布與妮可基嫚，彼此早在小布和妮可的前夫湯姆克魯斯合演《夜訪吸血鬼》時就認識，當年還傳阿湯、小布私下心結很深，卻沒想到小布差一點就有可能跟妮可基嫚擦出火花，在感情路上「接棒」阿湯。提到「假戲真做」，湯姆克魯斯與布萊德彼特都是慣犯，湯姆克魯斯早在演藝事業的第一部票房突破之作《保送入學》，就和女主角蕾貝卡狄摩妮戲外也談戀愛，這部片中湯姆克魯斯扮演高中畢業、在等大學入學申請結果的男生，無意間趁爸媽不在家，將家裡變成應召女郎接客、開性感派對的場合，大賺其錢，自己卻也掉進其中一位應召女郎的情網。那時還不是大牌紅星的阿湯，在片中穿著襯衫、下半身只有內褲和襪子，大唱搖滾歌曲的畫面，成為觀眾津津樂道的經典片段，讓片子在美國開出票房紅盤，使他知名度Ｎ級跳，他和蕾貝卡的戀情曾成為話題焦點。雖然湯姆克魯斯與蕾貝卡狄摩妮的戀曲並沒有太久就結束，他後來確曾有一任妻子是拍戲結緣，那就是合作《霹靂男兒》的妮可基嫚，那時妮可僅是澳洲來的不知名小咖，獲提拔在巨星阿湯的暑假大片中演他的感情對象，不只知名度快速打開，竟也成了阿湯戲外真正的女友，且沒多久就步上結婚禮堂，無奈婚姻撐了10年，最終仍以離異收場。在和妮可離婚後，湯姆克魯斯演《香草天空》時，還曾和來自西班牙的女主角潘妮洛普克魯茲傳緋聞，對於整天忙於工作的她，不和一起合作的女星擦出愛的火花，也真的沒有太多時間透過別的管道去認識人。同樣的，布萊德彼特也常會「假戲真做」，像是和《火線追緝令》裡演他妻子的葛妮絲派特洛，戲外也交往甚至訂婚，外界一度以為他們就要走進結婚禮堂，不料爸媽都是演藝圈名人、從小養尊處優的葛妮絲，最終還是有自己的主見，沒有跟小布結婚，反而轉移目標到班艾佛列克身上，小布之後才被人介紹結識了珍妮佛安妮絲頓，到最後結了婚。葛妮絲之前，小布的另一位前女友茱麗葉路易絲，也是合作拍片才交往。當容易假戲真做的布萊德彼特碰上兩任老公都是合作演戲結緣的安潔莉娜裘莉，簡直像天雷勾動地火、一發不可收拾。不過最早《史密斯任務》要撮合的是布萊德彼特與妮可基嫚聯手主演，那時的妮可，已經和湯姆克魯斯離婚，好萊塢普遍對她充滿同情，她的感情動態備受矚目。若是由她和布萊德彼特合演，有沒有可能都曾假戲真做的他們，也一樣會在戲外談起戀愛、甚至湊成一對？真的很難說。可以肯定的是，妮可基嫚或許不會明目張膽的對那時還沒跟珍妮佛安妮絲頓離婚的小布下手。倘若她和小布真的交往，以小布和她前夫阿湯的敏感關係，肯定會是最熱烈的八卦話題。可惜妮可因為已經在拍《超完美嬌妻》，檔期軋不過來，《史密斯任務》只能換角。在考慮過凱薩琳麗塔瓊斯，她也無法接手後，輾轉才敲地了安潔莉娜裘莉，之後的一切，大家都很清楚變成什麼樣的發展。不過《史密斯任務》曾經有機會讓湯姆克魯斯與布萊德彼特的感情生活產生交集，兩人就差那麼一點點，就有可能變成「表親」。