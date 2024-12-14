我是廣告 請繼續往下閱讀

知名晶片大廠博通（Broadcom ）公布的第4季業績遠勝預期，有利於投資氣氛並使科技股受惠，美股週五個別發展，那斯達克指數連續第4週上漲，道瓊工業指數則連續第7個交易日下跌，創下2020年以來的最長連續跌幅。綜合《CNBC》等外媒報導，博通公布第4季財報，營收達140.5億美元，年增51％，主要是受到人工智慧（AI）的需求提振，今年該公司光是AI方面的收入就成長了220%，達到122億美元。週五，博通股價收漲逾24%，市值首次突破1兆美元，堪稱該公司有史以來表現最好的交易日。然而，當天科技個股表現不一，如輝達跌幅就超過2%，臉書母公司Meta跌逾1%，亞馬遜股價也小幅下跌。美股整體表現部分，13日收盤，道瓊工業指數下跌86.06點，或0.20%，收43828.06點；那斯達克指數上漲23.88點，或0.12%，收19926.72點；標普500指數下跌0.16點，或0.0026%，收6051.09點；費城半導體指數上漲167.59點，或3.36%，收5149.78點。