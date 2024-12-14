週末咖啡優惠，今（14）日大陸冷氣團強襲，各地有感降溫，出遊踏青前先來杯熱咖啡提提神，萊爾富今起特濃美式、拿鐵、橙香美式買一送一；7-11有「LINE禮物券」的熱卡布買一送一，還有門市抹茶拿鐵、紅茶拿鐵10元多一杯；全家特濃拿鐵、甘蔗檸檬第2杯10元喝。
🟡萊爾富
📍門市｜12月11日起至12月16日
◾中杯特濃美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾中杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾中杯橙香美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾中杯黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜12月13日至12月15日
◾春烏龍精品拿鐵第2杯10元，5.4折（原價130元、特價70元）
◾紅茶18精品拿鐵第2杯10元，5.4折（原價130元、特價70元）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾八女抹茶拿鐵第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾莎朗嘿柚韓柚風味青茶第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
📍門市｜12月11日至12月24日
◾CITY CAFE/CITY PRIMA/CITY PEARL珍珠/CITY TEA現萃茶，全品項大杯以上2杯79折、4杯75折
📍APP｜12月5日至12月14日
◾大杯美式46杯1212元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾大杯拿鐵32杯1212元，6.9折（原價55元、特價38元）
◾大杯厚乳拿鐵28杯1212元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶30杯1212元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾純奶茶／純奶青38杯1212元，6.4折（原價50元、特價32元）
◾中杯精品拿鐵／精品美式20杯1212元，6.7折（原價90元、特價61元）
📍APP｜12月15日至12月21日
◾大杯卡布奇諾買10送5，6.6折（原價55元、特價37元）
◾特大杯系列美式/拿鐵任選買10送5，6.6折（原價70元、特價48元）
◾風味飲系列指定熱飲任選買10送5，6.6折（原價65元、特價43元）
◾咖啡珍珠歐蕾/珍珠焙火烏龍奶茶任選買10送5，6.6折（原價75元、特價50元）
◾大杯冰燕麥拿鐵買10送5，6.6折（原價75元、特價50元）
◾中杯冰燕麥拿鐵買10送5，6.6折（原價65元、特價43元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）➡️點此購買
◾大杯熱精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍門市｜12月11日至12月15日
◾特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾搖搖茶吧特大杯寒天甘蔗檸檬第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾搖搖茶吧凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜12月13日至12月15日
◾可口可樂 纖維+ 600ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾樺達硬喉糖 甘草金桔檸檬買1送1，5折（原價42元、特價21元）
◾味味一品麻辣臭豆腐麵買1送1，5折（原價59元、特價30元）
◾翠果子 超大葡萄乾買2送2，5折（原價40元、特價20元）
🟡OK超商
📍門市｜即日起至12月31日
◾茗京萃紫蘇飲特價39元，7折（原價55元）
◾茗京萃百草甘特價39元，7折（原價55元）
◾阿華田摩卡拿鐵，單杯7折（原價65元、特價46元）
◾阿華田經典，單杯7折（50元、特價35元）
🟡美廉社
📍APP｜12月13日至12月15日
◾大杯濃萃美式買5送5，5折，（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買5送5，5折，（原價60元、特價30元）
📍門市｜12月13日至12月15日
◾大杯濃萃美式特價29元，6折（原價50元）
◾大杯濃萃拿鐵特價35元，6折（原價60元）
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📍門市｜12月11日起至12月16日
◾中杯特濃美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾中杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾中杯橙香美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
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🟡7-ELEVEN
📍門市｜12月13日至12月15日
◾春烏龍精品拿鐵第2杯10元，5.4折（原價130元、特價70元）
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📍門市｜12月11日至12月24日
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📍APP｜12月5日至12月14日
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📍APP｜12月15日至12月21日
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◾特大杯系列美式/拿鐵任選買10送5，6.6折（原價70元、特價48元）
◾風味飲系列指定熱飲任選買10送5，6.6折（原價65元、特價43元）
◾咖啡珍珠歐蕾/珍珠焙火烏龍奶茶任選買10送5，6.6折（原價75元、特價50元）
◾大杯冰燕麥拿鐵買10送5，6.6折（原價75元、特價50元）
◾中杯冰燕麥拿鐵買10送5，6.6折（原價65元、特價43元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）➡️點此購買
◾大杯熱精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍門市｜12月11日至12月15日
◾特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾搖搖茶吧特大杯寒天甘蔗檸檬第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾搖搖茶吧凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜12月13日至12月15日
◾可口可樂 纖維+ 600ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾樺達硬喉糖 甘草金桔檸檬買1送1，5折（原價42元、特價21元）
◾味味一品麻辣臭豆腐麵買1送1，5折（原價59元、特價30元）
◾翠果子 超大葡萄乾買2送2，5折（原價40元、特價20元）
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📍門市｜即日起至12月31日
◾茗京萃紫蘇飲特價39元，7折（原價55元）
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◾阿華田摩卡拿鐵，單杯7折（原價65元、特價46元）
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🟡美廉社
📍APP｜12月13日至12月15日
◾大杯濃萃美式買5送5，5折，（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買5送5，5折，（原價60元、特價30元）
📍門市｜12月13日至12月15日
◾大杯濃萃美式特價29元，6折（原價50元）
◾大杯濃萃拿鐵特價35元，6折（原價60元）