我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國總統彈劾流程一次掌握。（圖／NOWnews社群中心製作）

針對韓國總統尹錫悅引起的戒嚴風波，在野黨聯盟提起的彈劾案，今（14日）就要在國會再度闖關，比原定時間提早1小時，預定將於當地時間14日下午4點（台灣時間下午3點）舉行全體會議並投票表決。有韓媒透露，執政的國民力量黨已有8名議員將倒戈支持彈劾動議，若屬實，意味著尹錫悅的彈劾案今天很可能會通過。根據《韓聯社》報導，韓國在野黨聯盟，原定當地時間下午5點表決，但國會議長室聲稱，此次表決是關乎國家的重大事項，在綜合考慮各黨內部的討論時間等因素後，決定提前1小時進行。根據韓國法規，國會需在彈劾案呈報至全體會議後的24小時至72小時內表決，獲300名議員中至少2/3、即200人投贊成票，才能通過。由於非執政黨議席只有192席，彈劾案需要至少8名國民力量議員倒戈。韓國國會7日就已表決過尹錫悅彈劾案，但當時因執政黨議員杯葛缺席，導致彈劾案流產。原本執政黨希望推動總統「有序下台」，不過在尹錫悅反悔、誓言死扛到底後，他所屬的國民力量黨，立場也再度轉變，黨魁韓東勳坦言，尹錫悅違反對國民的承諾，只有彈劾可以暫停他的總統職務，因此國民力量的議員們，也將按自己的意願，參與彈劾案二次表決，重申應立即排除尹錫悅參與國家行政。到目前為止，包括在第一次表決中投出贊成票的安哲秀、金睿智在內，已有7名執政黨議員公開表明將投贊成票，報導指出，國民力量黨內很可能已有超過8名議員贊成彈劾，只是沒有全都公開表態而已。韓國《文化日報》13日也踢爆，1名要求匿名的國民力量黨議員在電話中表示，如果黨不妨礙他參與投票，那他將投下贊成票。《韓民族報》同一天亦透露，國民力量黨在首都圈和嶺南地方各有1名議員立場軟化，打算對彈劾案投支持票，中部地區也有2名議員有意倒戈。