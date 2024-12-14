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▲下週一（16日）白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部、東北部及東部天氣仍涼。（圖／中央氣象署提供）

▲最新歐洲模式（ECMWF），22日20時模擬圖顯示，強冷空氣南下，850百帕零度（紅）線，在北部海面（圖左）。最新美國模式（GFS），下週六（21日）20時模擬圖則顯示，850百帕零度（紅）線，已接觸北部陸地(右圖)，其強度較歐洲模擬強，且早了一天。（圖／取自「洩天機教室」）

今（14日）晨截至6時13分本島縣市平地最低氣溫為新北石碇的攝氏9.9度，不過現在還不是最冷的時機，今晚至下週一清晨，平地最低氣溫將陸續下探10度以下，提醒民眾留意保暖，下週還有兩波冷空氣接力襲台，下週六、日（21、22日）為較強的冷空氣，是否再創低溫需要進一步觀察。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮於「洩天機教室」專欄預報指出，今晨截至6時13分本島縣市低溫前4依序為：新北（石碇區）9.9度，桃園（楊梅區）10.4度，新竹（湖口鄉）10.6度、苗栗（三灣鄉）10.8度。台北（文山、南港區）也降至12.5度。各地區平地最低氣溫約在10至14度。最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（14）日至下週一（16日）北部雲量稍多，中南部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率；北台偏冷，中南部白天舒適、早晚冷。今晚至下週一清晨，部分平地的最低氣溫將降至10度以下，要注意保暖。今日各地區氣溫，北部10至17度，中部12至22度，南部14至25度，東部13至26度。吳德榮提到，下週一、二（17日）冷空氣漸減弱、氣溫緩慢回升，但北台灣仍偏冷；西半部多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。下週三（18日）另一股弱冷空氣南下，加入原已漸減弱的冷空氣，使得下週三至五（20日），北台灣的天氣以偏冷居多。下週六、日(21、22日)則有較強的冷空氣南下，但其抵達的時間？以及是否會再創低溫？都還不一定！因屬末期模擬，各國模式差異大，且持續調整，應繼續觀察。