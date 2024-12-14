冬天和老婆、女友洗澡成了可怕的事情！今（14）日入冬最強冷氣團來襲，清晨已經出現最低溫10.1度的超寒冷天氣，明天預計還會更冷，許多人也最愛在這種天氣洗熱水澡放鬆一下。不過，就有網友討論「女生的洗澡溫度會不太誇張高啊？」貼文引起廣大迴響，許多男生也直言：「所以我冬天拒絕一起洗澡，有夠麻煩的。」
有網友在PTT以及Dcard社群貼文指出「每次只要接在我姐之後洗澡，水龍頭幾乎都是熱水轉到超左邊，好幾次沒注意一開水就被燙的哇哇叫，問了幾位女性友人也都洗超熱，說要燙才舒服，為什麼女生洗澡溫度跟男生差那麼多？」、「冬天拒絕跟女友一起洗澡.....那水燙到完全沒辦法淋浴，還要切來切去超麻煩的，有沒有人女友也是冬天洗澡超燙派？」
貼文曝光後，許多男性網友也紛紛留言「跟老婆冬天洗過一次再也沒有下次，被燙一個以為在燙什麼豬皮」、「好像女生真的洗熱水澡溫度比較偏高耶，我老公也都說我洗太燙」、「跟女友冬天第一次一起洗澡就被燙到，實在太害怕，冬天嚴格規定分開洗」、「我是還能接受老婆的熱水燙度，但好像真的比一般人更燙一點」。
女生冬天洗澡水「燙到男生害怕」！研究認證「身體組成散熱較男生好」
事實上，過去家醫科醫師闕壯理就曾經分享過這件事情，表示女性對於溫度有2點特徵，第一就是「對於瞬間的冷熱刺激更加敏感」；第二則是「更能長時間耐熱，但不耐冷」，這解釋了女生碰到冷熱水能更快反射，但泡溫泉時，女生泡的更熱且更久！
闕壯理也說，2020年一篇以色列和美國的聯合研究顯示，體溫調節男女確實存在差異，女性身體的散熱效果更好，包括「先天的體組成」，肌肉量越少、體表面積越大的身軀更適合散熱，女性身體組成就剛好符合這個條件；另外則是「優異的排汗效率」，女性汗腺比較多且密度高，汗腺能密集的運作，但是總流汗量卻是少的，這會讓散熱更有效率，尤其在濕熱的環境。
而女性的身體構造雖然比較能夠耐熱，但是在高溫下活動也比較容易有頭暈、低血壓、疲累、昏厥等症狀，原因是心臟打出的血量較少，全身血液量較少、骨骼肌比例較低，類似女生平時站起來容易頭暈的現象。
太愛用超熱燙水洗澡要注意！各種症狀實例沒開玩笑
然而冬天來臨，熱水澡自然不可或缺，但一定要注意千萬不要長期洗超熱、超燙的熱水澡，過去老年醫學科醫師張舜欽在《健康2.0》節目中分享，曾經有女性病患洗完澡之後，血壓飆升到超過180，非常的可怕！
醫師也解釋，適度沖洗熱水澡確實能幫助血液循環，改善高血壓，許多研究也指出當水溫介於38度至40度時，可以將血壓降低約10mmHg左右，不過只要水溫超過42度，就會造成反效果，尤其浴室內跟浴室外的溫差變大，會導致交感神經興奮，促使血壓上升、肌肉變硬等症狀，嚴重還可能造成血管破裂，進而導致主動脈剝離、 心肌梗塞、中風等嚴重後果。
雖然洗熱水澡當下相當舒服，但千萬不要忽略這些症狀實例都是曾經發生過，今年冬天洗熱水澡時，也要記得多多注意水溫哦！
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貼文曝光後，許多男性網友也紛紛留言「跟老婆冬天洗過一次再也沒有下次，被燙一個以為在燙什麼豬皮」、「好像女生真的洗熱水澡溫度比較偏高耶，我老公也都說我洗太燙」、「跟女友冬天第一次一起洗澡就被燙到，實在太害怕，冬天嚴格規定分開洗」、「我是還能接受老婆的熱水燙度，但好像真的比一般人更燙一點」。
女生冬天洗澡水「燙到男生害怕」！研究認證「身體組成散熱較男生好」
事實上，過去家醫科醫師闕壯理就曾經分享過這件事情，表示女性對於溫度有2點特徵，第一就是「對於瞬間的冷熱刺激更加敏感」；第二則是「更能長時間耐熱，但不耐冷」，這解釋了女生碰到冷熱水能更快反射，但泡溫泉時，女生泡的更熱且更久！
闕壯理也說，2020年一篇以色列和美國的聯合研究顯示，體溫調節男女確實存在差異，女性身體的散熱效果更好，包括「先天的體組成」，肌肉量越少、體表面積越大的身軀更適合散熱，女性身體組成就剛好符合這個條件；另外則是「優異的排汗效率」，女性汗腺比較多且密度高，汗腺能密集的運作，但是總流汗量卻是少的，這會讓散熱更有效率，尤其在濕熱的環境。
而女性的身體構造雖然比較能夠耐熱，但是在高溫下活動也比較容易有頭暈、低血壓、疲累、昏厥等症狀，原因是心臟打出的血量較少，全身血液量較少、骨骼肌比例較低，類似女生平時站起來容易頭暈的現象。
太愛用超熱燙水洗澡要注意！各種症狀實例沒開玩笑
然而冬天來臨，熱水澡自然不可或缺，但一定要注意千萬不要長期洗超熱、超燙的熱水澡，過去老年醫學科醫師張舜欽在《健康2.0》節目中分享，曾經有女性病患洗完澡之後，血壓飆升到超過180，非常的可怕！
醫師也解釋，適度沖洗熱水澡確實能幫助血液循環，改善高血壓，許多研究也指出當水溫介於38度至40度時，可以將血壓降低約10mmHg左右，不過只要水溫超過42度，就會造成反效果，尤其浴室內跟浴室外的溫差變大，會導致交感神經興奮，促使血壓上升、肌肉變硬等症狀，嚴重還可能造成血管破裂，進而導致主動脈剝離、 心肌梗塞、中風等嚴重後果。
雖然洗熱水澡當下相當舒服，但千萬不要忽略這些症狀實例都是曾經發生過，今年冬天洗熱水澡時，也要記得多多注意水溫哦！