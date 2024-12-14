2024新北耶誕城「魔幻巨星耶誕演唱會」將在12月14日及15日登場，演出卡司包括SISTAR孝琳、Energy，不過今（14）日大陸冷氣團南下，氣溫明顯下降，感受寒冷，《NOWnews》整理板橋今日天氣、降雨機率，低溫探攝氏14度，提醒民眾記得帶厚外套。
今（14）日大陸冷氣團南下，中央氣象署指出，新北市氣溫明顯下降，全天感受寒冷，早晚特別冷，預測平地氣溫僅攝氏13度至15度，請注意保暖工作；有局部短暫雨，清晨降雨機率較大，中午過後逐漸轉乾，降雨機率剩20至50％，外出需要攜帶雨具。
新北板橋今（14）日下午3時至5時有短暫降雨機會，晚間6點後，降雨機率為63%至69％，氣溫攝氏14度，體感溫度同樣攝氏14度，整體感受寒冷。日落時間在晚上5時07分，想前往耶誕城拍美照的民眾，選在日落後更好拍出浪漫氛圍。
明（15）日水氣轉乾，新北板橋天氣，午後有短暫雨機會，白天跟入夜降雨機率剩下20％，氣溫約攝氏13度至15度，外出同樣記得攜帶厚外套。
「2024新北歡樂耶誕城」12月14日、12月15日舉行魔幻耶誕演唱會。今（14）日由金曲歌后艾怡良開場，再來是陳華、李東軒、熊仔、白安、GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治和八三夭等實力派歌手接連獻唱。壓軸登場的是被譽為「韓國碧昂絲」的孝琳，她將帶來多首動感K-POP組曲
《NOWnews今日新聞》整理兩日演唱會的卡司、轉播平台、交通方式、交通管制等資訊，一文掌握。
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新北板橋今（14）日下午3時至5時有短暫降雨機會，晚間6點後，降雨機率為63%至69％，氣溫攝氏14度，體感溫度同樣攝氏14度，整體感受寒冷。日落時間在晚上5時07分，想前往耶誕城拍美照的民眾，選在日落後更好拍出浪漫氛圍。
明（15）日水氣轉乾，新北板橋天氣，午後有短暫雨機會，白天跟入夜降雨機率剩下20％，氣溫約攝氏13度至15度，外出同樣記得攜帶厚外套。
「2024新北歡樂耶誕城」12月14日、12月15日舉行魔幻耶誕演唱會。今（14）日由金曲歌后艾怡良開場，再來是陳華、李東軒、熊仔、白安、GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治和八三夭等實力派歌手接連獻唱。壓軸登場的是被譽為「韓國碧昂絲」的孝琳，她將帶來多首動感K-POP組曲
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