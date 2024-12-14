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美國佛羅里達州的聯邦參議員史考特（Rick Scott）多次公開批評中國大蒜的生產過程，甚至聲稱中國大蒜「在污水中生長」，還涉及奴隸和童工，對美國的食品安全構成極大威脅，呼籲政府採取行動，禁止中國大蒜進口。對此，中國外交部則反諷道，大蒜做夢都沒想到能對美國構成這麼大的威脅。綜合外媒報導，史考特聲稱，中國大蒜是在「令人髮指」的條件下生產，包含種植時使用未經處理的污水，並指控中國大蒜的收割過程涉及奴隸和童工，價格低廉的中國大蒜充斥在美國市場內，破壞了美國農業供應鏈的完整性，還威脅美國國內的食品安全，要求發起調查。此外，報導也提到，美國國會眾議院已審議通過的「2025 財政年度國防授權法案」中，也包括要求美軍商店，禁止販售中國大蒜的條款。對此，中國外交部發言人毛寧13日回應稱：「相信大蒜做夢都想不到，竟能對美國構成『極大威脅』。我們（中方）奉勸美方一些政客，多一些理性常識，免得貽笑大方。」毛寧表示，該政客的謊言謬論引發中國網友「群嘲」，從無人機到起重機，從冰箱到大蒜，都被美國扣上「國家安全風險」的帽子，但美方所謂的證據和理由，根本經不起考驗；世人看得很清楚，這些不過是美國想大搞保護主義，濫用國家力量，遏制、打壓中國發展，強行推脫鉤斷鍊的幌子罷了。毛寧強調，泛化國家安全概念，將經貿科技問題政治化、武器化，只會加劇全球產供鏈安全風險，最終損人害己。