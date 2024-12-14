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2024年尼康逗趣野生動物攝影獎（Nikon Comedy Wildlife Photography Awards）揭曉，由一隻受困樹木的松鼠拔得頭籌，拍攝者表示，他注意到每當他向任何人展示這張照片時，對方都會大笑，所以他決定報名比賽，果然奪冠。根據《CNN》報導，這幅攝影作品名為「卡住的松鼠」（Stuck Squirrel），由馬爾凱蒂（Milko Marchetti）拍攝，從超過9000份參賽作品中脫穎而出，而這也是該比賽舉行10年來，收到參賽作品數量最多的一次。舉辦團隊將參賽作品縮減至45個，然後提交給評審團，選出總冠軍以及9個類別的第1名，而「卡住的松鼠」就被評為總冠軍和哺乳動物組冠軍。照片顯示一隻松鼠鑽入樹幹的那一刻，牠的腿與樹幹形成直角。馬爾凱蒂表示，自己多年來拍攝過很多張松鼠照片，但這張讓他覺得非常有趣，Nikon的歐洲行銷高級經理梅爾（Stefan Maier）也直言，這張照片「出色的捕捉到大自然迷人、俏皮、不可預測的時刻」。