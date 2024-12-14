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根據MLB美國職棒大聯盟官方網站報導，芝加哥小熊隊在今（14）日與休士頓太空人隊達成一筆1換3的交易協議。小熊隊獲得的是曾在2023年榮膺打點王、27歲的外野手Kyle Tucker，太空人隊則換回25歲內野手Isaac Paredes、27歲投手Hayden Wesneski，以及2024年選秀首輪第73順位的年輕潛力新秀、21歲內野手Cam Smith。即將在2025賽季結束後成為自由球員的Kyle Tucker，將被期待作為小熊隊的核心球員，幫助球隊結束連續四年無緣季後賽的低迷局面。儘管Tucker本賽季因右脛骨骨折僅出賽78場，但他仍然繳出了打擊率2成89、23支全壘打、49分打點的成績。此外，Tucker還展現了出色的選球能力，選到了56次四壞球，僅被三振54次。他在太空人隊連續三年入選全明星賽，本季於9月初復出後，在18場比賽中繳出打擊率0.365、OPS 1.041的亮眼表現。2022年，塔克曾獲得金手套獎；2023年則成為打點王，同時拿下銀棒獎，該年他打擊率0.284，擊出29支全壘打，貢獻112分打點，OPS達0.886，並在國聯MVP票選中名列第五。此外，自12月以來，有消息指出小熊隊30歲的日籍外野手鈴木誠也和29歲的Cody Bellinger，都被列為潛在的交易籌碼。在這次交易中，鈴木的名字也一度被提及作為Tucker的交換對象。鈴木的合約將持續至2026年，他擁有交易否決權，但隨著外野手Tucker的加入，小熊隊在外野手位置上競爭更加激烈，可能會促使鈴木或Bellinger的交易傳聞升溫。