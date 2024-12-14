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▲蹦闆打熱身賽跟統神下注，誰輸了誰就改臉書名稱。（圖／CFC鍇睿格 鬥冠軍賽YouTube）

▲統神不願接受5萬元上訴，要蹦闆直接改名。（圖／CFC鍇睿格 鬥冠軍賽YouTube）

知名網紅蹦闆（呂育銓）昨（13）日晚間突將自己的臉書改名成「統神的狗」引發熱議，原來是因為兩人在下周六（12/21）舉行擂台賽前，先透過線上遊戲暖身；蹦闆提到老朋友、正在獄中服刑的Toyz，表示自己也要跟Toyz下一樣的賭注，輸掉遊戲的一方要改名成「OO的狗」，統神爽快答應，怎料最後蹦闆連輸兩場，只能願賭服輸改名，他也對統神放話：「這個恥辱我用拳頭討回」。統神槓上蹦闆，將在12月21日於台北小巨蛋展開《The Cage 拳上 2024》擂台對打，主辦方《拳上》表示，有許多網友敲碗說想先看熱身賽，因此他們就找來統神及蹦闆，先各選一款遊戲進行PK。蹦闆說自己以前也當過實況主，選擇「CS」應戰，統神則選了小時候玩的遊戲「爆爆王」。在比賽開始前，蹦闆還主動跟統神提出賭注：「跟之前老朋友（Toyz）的遊戲一樣，我如果輸了就把臉書改成『統神的狗』」，統神聞言爽快答應，表示他輸了也會把名稱改成「蹦闆的狗」，一直持續到拳擊賽結束，兩人取得共識後也隨即開戰。只見蹦闆輸掉爆爆王後，CS又因設備閃退問題輸掉比賽，蹦闆本來還想跟統神加碼再玩一局刀戰，如果又輸，直接轉給統神5萬元，結果被統神回嗆：「所以你覺得你名譽只值5萬？那我不要，我要在拳上扁你」，蹦闆聞言也只能願賭服輸先改臉書名。蹦闆事後也嗆聲統神：「打輸了就打輸了，我拳賽拿回來」、「這個恥辱我用拳頭討回」，統神也不甘示弱反擊：「反正我遊戲會虐他，拳賽一樣會打爆他」。粉絲看了則紛紛留言，「蹦闆其實是喜歡統神，犧牲自己幫統神東山再起」、「希望統粉大家經過這次後要對蹦闆手下留情，因為蹦闆的存在，我們統神才能減肥多活30年」、「完蛋看起來蹦闆要爆炸了」。