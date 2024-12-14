我是廣告 請繼續往下閱讀

日籍強投佐佐木朗希挑戰大聯盟，立刻引起MLB之中20支以上的球隊得追求，洛杉磯道奇隊也是其中之一。根據大聯盟專家的分析，道奇隊追求佐佐木朗希除了陣中有大谷翔平等日籍球員可幫忙招募，以及洛城本地的地理優勢之外，他們的先發陣容安排也有利於佐佐木生涯發揮。下賽季道奇的先發輪值包括山本由伸、Tyler Glasnow、以及本休賽季剛加盟、兩度獲得賽揚獎的左投手Blake Snell三大支柱。此外，從傷病中恢復的二刀流球星大谷翔平、Tony Gonsolin以及Dustin May也可能進入輪值。如此，他們的輪值安排將更具彈性，投手可以更長的休息間隔靈活安排登板。對大聯盟有深入了解的體育作家友成那智分析道：「Snell在職業生涯9年中，只有兩次達到規定的投球局數。是否能夠全年保持穩定輪值仍然是一個未知數。道奇一向注重保護投手，即使在5人輪值時也會準備7名先發投手以分擔壓力。如果改用6人輪值，那麼球隊需要準備第7、8、甚至第9號投手，並靈活運用傷兵名單來運作輪值。」而這對於要養佐佐木朗希這樣一位投手來說，可能是必要的安排，他在日本職棒效力魚羅德隊效力的5年內，從未達到規定投球局數，並且因肩傷等問題多次缺席比賽。「道奇擁有極高的投手培育能力，而6人輪值對於佐佐木的加盟是必不可少的。若能作為第7至第9號先發登板，可以延長他的登板間隔，降低受傷風險。」友成表示。然而，另一個需要擔憂的是牛棚的穩定性。雖然道奇本季牛棚的防禦率為3.53，在30支球隊中排名第四，但投手常常受傷。「從數據上看並不算差，但本季牛棚受傷頻繁，投手群幾乎到了崩潰邊緣。賽季初擔任終結者的Evan Phillips在7月被降至中繼位置，顯示穩定性不足。雖然羅伯茨總教練極力希望續約Blake Treinen，並且賽季中期加盟的Michael Kopech表現不錯，但目前球隊仍缺乏一位絕對可靠的終結者。唯一能穩定貢獻的中繼投手可能只有本季防禦率1.76的Alex Vesia。友成點出，Treinen即將年滿36歲，近年也傷病纏身，而Kopech則面臨控球不穩的問題。如果牛棚能更穩定，先發投手的負擔就能減輕，可以投更少的球數、更短的局數。但在目前情況下，佐佐木朗希可能會在心理和身體上都承受更大的壓力。