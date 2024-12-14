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▲▼關之琳家能180度一覽維多利亞港海景。（圖／關之琳IG）

▲關之琳海港豪宅夜晚景色。（圖／關之琳IG）

▲▼關之琳豪宅一隅。（圖／關之琳IG）

62歲影壇巨星關之琳入行43年，情史軼事與演藝成就一樣精彩，日前她自拍影片，一句「我願意為我的錯誤買單」被聯想當年介入大8歲富商馬清偉家庭、遭指責為小三的八卦。除了第三者疑雲掀議，關之琳坐擁約20億台幣身價也為人關注，她拍攝自白短片的地點，疑似就是市值約6億的海景豪宅。關之琳10日在微博上傳一支12秒影片，只見她態度堅定地對鏡頭說：「我願意為我的錯誤買單，但我不後悔我做的任何決定，我從不懷疑自己的眼光；如果事與願違，是我能力不夠。」配文寫道「如果事與願違，不要抱怨」，並標記「人生」，而該短片背景為有金色窗沿的大片落地窗，看上去十分氣派，疑似即其自宅。香港節目《天天開運王》3年前造訪關之琳位於香港半山區的宅邸，該屋市價為1.5億港幣（約6億台幣），大約84坪，環形落地窗望出去就是維多利亞港及山景，屋內還有用來招待親友的大理石餐桌，裝潢頗大器。節目請到風水專家李居明幫關之琳看風水，他進屋不久就說這間房子很不一般，猶如一間風水教室，窗外「可以俯視整個香港龍脈」，同時提到關之琳是清朝八大貴族的後裔，祖先個個大有來頭，有鰲拜、曹雪芹等人，對她豪宅的風水都有幫助。據悉，該偌大的玻璃窗可遠眺維多利亞港海景的建物，為關之琳2018年以5.4億台幣購入的住所，光設計、裝潢就花掉1年，房價也在短時間升值到6億，只能說被稱作「香港樓后」的關之琳，投資眼光精準。