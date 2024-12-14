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▲ 陸軍司令部表示，M1A2T戰車擁有火力大、防護強、指通佳及機動快等特點。（陸軍司令部提供）

為了縮短與共軍戰車之間的性能差距，國軍以「銳捷專案」編列403億台幣向美國採購108輛M1A2T型主力戰車，傳出首批38輛M1A2T主力戰車以船運方式，將於近日抵達高雄港，由於事涉國防機密，相關資訊保密到家，軍方也對港區祭出空拍禁令，令許多想拍照的軍事迷失望而歸。媒體日前報導首批M1A2T主力戰車的零附件在12月3日抵達基隆港，戰車則將在12月中旬抵達台灣，由陸軍進行接收程序。國防部3日例行記者會上，媒體詢問M1A2T戰車是否將於近期抵台？陸軍司令部副參謀長林文皇少將回應表示，媒體報導並非事實，目前所接裝期程都按造節點進行。國防部發言人孫立方會後補充表示，今年底獲裝38輛，明後兩年各獲裝42與28輛。國軍現役CM11與M60A3 TTS戰車屬於1980年代技術產品，採鑄造砲塔，且欠缺現代戰車配備的複合式裝甲，戰車105公厘主砲火力也落後於周邊國家，穿透力也不如共軍戰車125公厘主砲，面對共軍新一代戰車落後不只一個世代，因此國軍以「銳捷專案」編列403億台幣向美國採購108輛M1A2T型主力戰車，未來將全數部署於北部六軍團，用於防衛首都。M1A2配備120公厘口徑滑膛砲、車身複合式裝甲防護力強，配備戰場指管系統，1500匹馬力燃氣渦輪引擎、時速67公里，經歷過兩次伊拉克戰爭與烏克蘭戰爭，戰力與德國豹二戰車堪稱「地表最強」。國軍採購的M1A2戰車稱為M1A2T，T為英文「Taiwan」的意思，車型延伸自M1A2 SEPv3規格，主要升級為防護和動力/電力系統，車頂配有CROWS-LP低姿態遙控武器站，但未選購以色列製戰利品主動防禦系統（Trophy Active Protection System ，簡稱Trophy APS）主動防禦系統。