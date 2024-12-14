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美國準總統川普日前接受美國國家廣播公司（NBC）專訪時表示，他不會對「出兵承諾保衛台灣」做出表態。前立委林濁水引述「對美軍協防台灣信心」民調指出，美國現任總統拜登（Joe Biden）對台採取戰略清晰，逐漸重建台灣民眾信心，但川普勝選則讓台灣信心重挫，總統賴清德雖認為戰略清晰對台有利，但被前總統蔡英文團隊一再放話狠狠修理，而形成了媒論界的疑賴論。林濁水說，雖然川普重拾前總統尼克森建立後延續了幾十年的對台模糊，但是川普重用的官員幾乎都是戰略清晰派出身。尼克森的戰略建立在中美有共同敵人上，所以以台灣為籌碼換取制蘇聯，直到蘇倒台為止；然而今天中美的「敵人」就是彼此！犧牲台灣到底要換什麼？邏輯上只有一個合理可能：中美中有人倒台，那麽是中國倒台？還是美國？無論結果如何，都是交戰造成的，那裏可能是以台灣作籌碼的交易所得？林濁水說，另外，中華民國统派，口頭批川普以台灣為籌碼，心中卻暗喜統一有望。但若依第二頊的分析，若因中降服，川交出台灣做獎賞，這OK？若美降服，那交出台灣就不是「交易」而是「賠償」了。無論如何，這兩樣應該統派都等不到。林濁水說，國民黨主流，認為自己最符合戰略模糊，既能符合川意，也可令中國安心以保台海和平，但是除川之外，美國主流認為這如同幾年前西方在烏克蘭戰略綏靖之計，只有短暫的苟安效果，不是長遠之計。至於民進黨方面，林濁水說，賴清德認為戰略清晰對台有利，但被蔡團隊一再放話狠狠修理，而形成了媒論界的疑賴論。蔡唯戰略模糊為上到底有何玄妙，迄今仍然非常堅持，也迄今未見說明，也因此疑台或疑賴論一直陰影不去。難道目的在安撫中共，但那不是根本放棄了嚇阻戰略？OK嗎？希望蔡能釋眾人之疑。