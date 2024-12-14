富邦悍將教練團大異動！中職球隊富邦悍將，本季在季中選秀大手筆延攬「國防部長」張育成以及前旅日台將張奕，不過成績未有明顯改善，總結全年度戰績僅勝過新生台鋼雄鷹。根據媒體《ETtoday》報導指出，富邦教練團成員將會有異動，包含日籍打擊教練垣內哲也、內野統籌教練稻田直人都不再續任，且將找回前樂天桃猿美籍教練Charles Poe接任打擊教練。
悍將教練團大異動 找回多年美職經驗打教
悍將在今年季中選擇「Win Now」策略，透過選秀前段順位，選入具備即戰力的張育成、張奕等人，雖然戰績一度衝上全聯盟第2，但後續遭遇傷兵潮，戰績一路南下。最終，在120場例行賽僅拿下53勝1和66敗，排名聯盟倒數第2，僅勝過爐主台鋼。
因此，根據報導消息指出，富邦球團對教練團成員做出調整，包含2名日籍教練垣內哲也、稻田直人都不再續聘，並將找回有多年美職執教經驗的教練Charles Poe接任打擊教練。
Charles Poe曾在多倫多藍鳥、芝加哥白襪隊的小聯盟擔任打擊教練，並且在2021、22年來台加入樂天教練團，所以有在中職執教的經驗，而近年則都在墨西哥聯賽執教。值得一提的是，富邦在季中，就曾調整原基地統籌教練陳連宏的職務，改任一軍打擊教練，不過後續打擊狀況未有顯著起色。
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悍將在今年季中選擇「Win Now」策略，透過選秀前段順位，選入具備即戰力的張育成、張奕等人，雖然戰績一度衝上全聯盟第2，但後續遭遇傷兵潮，戰績一路南下。最終，在120場例行賽僅拿下53勝1和66敗，排名聯盟倒數第2，僅勝過爐主台鋼。
因此，根據報導消息指出，富邦球團對教練團成員做出調整，包含2名日籍教練垣內哲也、稻田直人都不再續聘，並將找回有多年美職執教經驗的教練Charles Poe接任打擊教練。
Charles Poe曾在多倫多藍鳥、芝加哥白襪隊的小聯盟擔任打擊教練，並且在2021、22年來台加入樂天教練團，所以有在中職執教的經驗，而近年則都在墨西哥聯賽執教。值得一提的是，富邦在季中，就曾調整原基地統籌教練陳連宏的職務，改任一軍打擊教練，不過後續打擊狀況未有顯著起色。