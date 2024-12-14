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富邦悍將教練團大異動！中職球隊富邦悍將，本季在季中選秀大手筆延攬「國防部長」張育成以及前旅日台將張奕，不過成績未有明顯改善，總結全年度戰績僅勝過新生台鋼雄鷹。悍將在今年季中選擇「Win Now」策略，透過選秀前段順位，選入具備即戰力的張育成、張奕等人，雖然戰績一度衝上全聯盟第2，但後續遭遇傷兵潮，戰績一路南下。因此，值得一提的是，富邦在季中，就曾調整原基地統籌教練陳連宏的職務，改任一軍打擊教練，不過後續打擊狀況未有顯著起色。