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▲台鐵工程人員全力趕工，西小清水溪橋將提前通車。（圖／台鐵提供）

▲日前台鐵董事長杜微，前往西小清水溪橋現場關心重建工程進度，探視現場第一線工作人員，並主持通車研討會議。（圖／台鐵提供）

今（2024）年7月強烈颱風凱米侵襲，導致小清水溪河水暴漲，夾帶大量土石流沖毀台鐵北迴線西正線K53+800小清水溪橋，造成該區段僅能以東正線單線運轉。經過台鐵工程人員全力趕工，建立新橋並清淤河道，其中主橋體、軌道、電車線及號誌系統皆已完工，正辦理通車前檢查及列車試運轉，原預計12月28日的通車期程，確定可提前至12月21日通車，恢復北迴線全線雙線運行。日前台鐵董事長杜微，由工務處處長謝曜宇、東區營運處處長姜登凡、花蓮工務段段長陳浩秋等人陪同，前往西小清水溪橋現場關心重建工程進度，探視現場第一線工作人員，並主持通車研討會議。董事長杜微除感謝全體工作人員，不畏辛勞、不分日夜的趕工，達成提前通車任務，同時也對通車前各項安檢工作審議再三，以確保通車後的行車安全。杜微表示，北迴線提早恢復雙線通車是重要的使命，包括2025年元旦、春節、及清明疏運，台鐵公司即可依計劃提供最大運能，做好旅客服務。後續將分階段辦理東部幹線各項邊坡、橋樑及路線加強防護工程，進一步鞏固鐵路營運安全。