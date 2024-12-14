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▲彭政閔排出的兄弟隊史最佳十人。（圖／野球名人房製圖）

在《野球名人房》節目第9集，彭政閔被要求排「兄弟隊史最佳十人」，他選出：投手陳義信、捕手洪一中、一壘手王光輝、二壘手吳復連、游擊手葛雷諾、三壘手路易士、左外野手王中波（帝波）、中外野手李居明、右外野手林易增，指定打擊奧力偉。至於為什麼選這些傳奇選手，而他也給了一個讓人難以反駁的理由。陳義信、洪一中、王光輝、吳復連這些人都是中華職棒史上的傳奇球員，幾乎皆是「一代象」成員，談到理由，彭政閔表示，因為這些人的努力曾讓兄弟象可以延續下去，所以他們是兄弟王朝中的重要一群人，輩分和歷史定位自然無需多言。但也因為這些人占據了位置，表上竟然沒有「恰恰」彭政閔本人在其中。節目主持人黃忠義被問到會將彭政閔排在第幾人時，也笑說可能會將他排在「第十人」，關鍵時刻換上來代打，也讓彭政閔無奈苦笑。其中有人可能會疑惑，在節目上彭政閔提到的「王中波」是誰？其實他就是被許多象迷稱為「本土洋將」的帝波（Fredrick Tiburcio），除了成績好之外，中文讀寫能力也相當流暢。因與隊友王光輝很麻吉，因此取了王中波為中文名。而周思齊則是將「小飛機」陳冠任給排了進來，投手陳義信、捕手洪一中、一壘手彭政閔、二壘手陳江和、游擊手王勝偉、三壘手路易士、左外野周思齊、中外野手張志豪、右外野手陳冠任，指定打擊王光輝。至於王勝偉則是選養父鐵擔任投手，投手養父鐵、捕手洪一中、一壘手王光輝、二壘手吳復連、游擊手葛雷諾、三壘手王威晨、左外野詹子賢、中外野手張志豪、右外野手林易增，指定打擊王光輝。