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▲玉山氣象站清晨8時天氣陰有霧，被雲霧籠罩能見度不佳，氣溫達到攝氏-1.6度。（圖／中央氣象署提供）

▲霧淞主要是「過冷的水點撞擊暴露物體上迅速凍結」，形成白色或乳白色不透明冰粒聚積物。（圖／中央氣象署提供）

今天（14日）大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷，北部、東北部及東部天氣均偏冷，其他地區早晚亦冷，而且越晚越冷，今早8時玉山氣溫跌至零下1.6度，出現霜與霧淞，整片植被染成一片雪白色，相當夢幻！中央氣象署指出，玉山氣象站清晨8時天氣陰有霧，被雲霧籠罩能見度不佳，氣溫達到攝氏-1.6度，風向西北西風（300），平均風5級（8.9m/s），陣風7級（15.2m/s)，有霜與霧淞現象發生，植被染成一片雪白色，畫面相當壯觀。當氣溫在冰點以下，且繼續下降，達某點溫度時，附著於地表附近之水氣，即行開始凍結成霜。霧淞主要是「過冷的水點撞擊暴露物體上迅速凍結」，形成白色或乳白色不透明冰粒聚積物，相較於白霜，霧淞的密度大且質地較硬，主要由分散的冰粒構成，密度約每立方公分0.2至0.3克。​今天（14日）大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷，北部、東北部及東部天氣均偏冷，其他地區早晚亦冷，而且越晚越冷，預測北臺灣全天12至17度，花蓮全天15至18度，臺東低溫約17度，中南部低溫13至15度，中南部及臺東白天高溫20至23度；澎湖全天16至19度，金門全天12至17度，馬祖全天11至13度。天氣方面，迎風面基隆北海岸、大臺北、花東地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣。