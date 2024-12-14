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道奇隊自由球員外野手Teoscar Hernandez的去向備受關注。美國道奇隊專屬播客《Inside the Ravine》的主持人，同時也是美國體育媒體《ESPN》節目常客的Blake Harris，於13日（臺灣時間14日）發文表示：「如果道奇無法簽下Teoscar Hernandez，那麼獲得鈴木誠也將是一筆極佳的補強。」小熊隊今天從太空人交易獲得了外野手Kyle Tucker，外野手陣容已經滿員。對此，Harris分析說：「小熊隊的外野陣容已被Ian Hap和Pete Crow-Armstrong等人給佔據填滿。據報導，鈴木似乎不希望再以指定打擊（DH）的身份出賽。上賽季，他作為DH出場了60場比賽。另外，他的合約僅剩2年。」鈴木誠也與小熊隊簽下的是一份5年總價8500萬美元的合約，目前剩餘2年合約價值3800萬美元。Harris指出，即使鈴木未來表現不如預期，成為「不良資產」的風險也相對較低。32歲的Hernandez在本季表現亮眼，作為球隊主力出賽154場，繳出打擊率2成72、33支全壘打、99分打點的成績，這是他職業生涯的新高。此外，在季後賽16場比賽中，他打擊率達2成50，擊出3支全壘打並貢獻12分打點，為道奇隊四年來首次奪得世界大賽冠軍做出重要貢獻。在本次自由市場上，赫爾南德斯原本是道奇的優先續約目標，但隨著今冬自由市場最大熱門Juan Soto確定加盟大都會隊，Hernandez成也開始受到外界矚目和追逐。若道奇隊簽不回這位強打，Harris認為可以簽下鈴木誠也，讓他和大谷翔平、山本由伸等日本球員共同奮戰，也會是一筆不錯的補強。