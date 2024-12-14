夢想家中場遊戲迎來好結局！TPBL聯盟的福爾摩沙夢想家隊，在中場舉辦的推桿小遊戲頻頻鬧出爭議，先是出現「洞口太小」的疑似造假問題，近日又有吉祥物助攻不算數的事件發生，引發眾多球迷不滿。然而，就在昨（13）日，夢想家將推桿距離縮短到半場後，有名男性球迷，達成一桿進洞的條件，而夢想家也終於送出20萬的獎金。
降低遊戲難度 總算送出20萬獎金
夢想家在中場舉辦的「十萬夢想GOLF」遊戲，是讓球迷使用高爾夫球桿推球，只要讓球入洞就能獲得獎品，紙板上一共有2個大洞及1個小洞，最高額的獎金是中間小洞的20萬。
但先是台籃前洋將牧倫斯（Byron Mullens），在遊戲中試圖把球放入洞口，結果意外發現洞口太小，引發網友猜測遊戲作假，讓球團不得不出面道歉，並承諾會作出改善。
在11日的比賽，1名女球迷的推桿，在吉祥物「優尼獸」的助攻下進洞，而球團卻表示受到外力干擾，因此不算數，引發球迷強烈不滿。直到昨（13）日，夢想家再度降低遊戲難度，將距離縮短至中場推桿，而第3位登場的男球迷幸運完成一桿進洞，這20萬獎金也終於出現首名得主。
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夢想家在中場舉辦的「十萬夢想GOLF」遊戲，是讓球迷使用高爾夫球桿推球，只要讓球入洞就能獲得獎品，紙板上一共有2個大洞及1個小洞，最高額的獎金是中間小洞的20萬。
但先是台籃前洋將牧倫斯（Byron Mullens），在遊戲中試圖把球放入洞口，結果意外發現洞口太小，引發網友猜測遊戲作假，讓球團不得不出面道歉，並承諾會作出改善。
在11日的比賽，1名女球迷的推桿，在吉祥物「優尼獸」的助攻下進洞，而球團卻表示受到外力干擾，因此不算數，引發球迷強烈不滿。直到昨（13）日，夢想家再度降低遊戲難度，將距離縮短至中場推桿，而第3位登場的男球迷幸運完成一桿進洞，這20萬獎金也終於出現首名得主。