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▲屬於TPBL聯盟的福爾摩沙夢想家隊，在中場舉辦的推桿小遊戲頻頻鬧出爭議，昨（13）日降低難度後，終於有球迷一桿進洞，帶走20萬獎金。（圖／翻攝自TPBL YT）

夢想家中場遊戲迎來好結局！TPBL聯盟的福爾摩沙夢想家隊，在中場舉辦的推桿小遊戲頻頻鬧出爭議，先是出現「洞口太小」的疑似造假問題，近日又有吉祥物助攻不算數的事件發生，引發眾多球迷不滿。夢想家在中場舉辦的「十萬夢想GOLF」遊戲，是但先是在11日的比賽，1名女球迷的推桿，在吉祥物「優尼獸」的助攻下進洞，而球團卻表示受到外力干擾，因此不算數，引發球迷強烈不滿。