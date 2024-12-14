韓國總統尹錫悅12日早上再次發表全國電視講話，一改先前低頭道歉的態度，強調戒嚴正當性，還將矛頭指向在野黨毀憲亂政、濫用彈劾、阻撓國家財政，揚言無論是彈劾還是調查，都會奉陪到底，自己無意提前下台。幾乎眾叛親離的尹錫悅，所屬的國民力量黨也傳出有越來越多的議員，將針對他的彈劾案投下贊成票。有韓媒引述多名精神科醫師看法，認為尹錫悅可能正處於危險狀態，或許真的需要進行精神評估。
根據《韓國時報》報導，尹錫悅12日上午發表長篇大論，為自己造成的短命戒嚴辯護，聲稱這屬於治理行為，不受司法審查也不構成叛亂。1位不願具名的精神科醫生表示，尹錫悅可能是自戀型人格，這使他無法忍受因自身不當行為而遭受的批評。
該名醫師進一步指出，自戀型人格最根本的問題，在於無法正確的自我反省，還會不斷尋找資料，企圖證明自己的行為是合理的，這樣的人往往會樹敵更多，並不斷製造仇恨對象，以12日的全國講話為例：「他似乎無法區分什麼該說、什麼不該說，很難做出正常的判斷。」
也有其他受訪的精神科醫生贊同上述觀點，認為尹錫悅的偏執可能到了妄想症、扭曲現實的程度，並且喪失同理心。
報導並引述由510名心理健康專業人員組成的團體，近日發表的聲明，控訴由於12月3日的戒嚴之亂，整個國家都因此受苦，許多還記得軍事獨裁、國家暴力歷史的人，被迫重溫當年受到的創傷，要求尹錫悅道歉：「只有憲法規定的辭職才能治癒國家創傷，為了讓暴力受害者盡快恢復，必須迅速確保他們的安全，並處罰做錯事的人」。
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該名醫師進一步指出，自戀型人格最根本的問題，在於無法正確的自我反省，還會不斷尋找資料，企圖證明自己的行為是合理的，這樣的人往往會樹敵更多，並不斷製造仇恨對象，以12日的全國講話為例：「他似乎無法區分什麼該說、什麼不該說，很難做出正常的判斷。」
也有其他受訪的精神科醫生贊同上述觀點，認為尹錫悅的偏執可能到了妄想症、扭曲現實的程度，並且喪失同理心。
報導並引述由510名心理健康專業人員組成的團體，近日發表的聲明，控訴由於12月3日的戒嚴之亂，整個國家都因此受苦，許多還記得軍事獨裁、國家暴力歷史的人，被迫重溫當年受到的創傷，要求尹錫悅道歉：「只有憲法規定的辭職才能治癒國家創傷，為了讓暴力受害者盡快恢復，必須迅速確保他們的安全，並處罰做錯事的人」。
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