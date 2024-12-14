我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市新莊警分局光華派出所，一名30歲黃姓警員被抓包吸食大麻，檢調前往該住處搜索，查獲大麻殘渣、捲菸工具等證物，被依法移送法辦，事發之後，新莊警分局予以2大過免職。據了解，黃姓警員從警10年，今年起被發現上班常常恍神，且頻頻遲到，所長察覺異狀之後，主動呈報分局並調查。本案由新北地檢署指揮偵辦，於今年9月間，前往黃男租屋處搜索，當場查獲大麻殘渣袋、捲菸工具，黃男也坦承吸食毒品，全案依毒品罪嫌移送法辦。案發之後，新莊警分局記2大過處分免職，今年10月黃員主動請辭。新莊警分局強調，員警知法犯法，涉案情事重大，因此依規定予以2大過汰除，秉持不庇縱、不護短原則，依法查處維護警紀。