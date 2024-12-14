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根據美媒《The Athletic》報導，聖地牙哥教士隊投手達比修有在受訪表示，若球隊邀請他參與日本「令和怪物」佐佐木朗希招募面談，他將樂意接受，並喊話：「我在聖地牙哥等你」。佐佐木目前正透過入札制度挑戰大聯盟，教士隊被認為是可能的落腳處之一。佐佐木朗希於本月9日正式提交入札申請，10日起進入為期45天的交涉期，最終談判期限為2025年1月24日。佐佐木的經紀人Joel Wolfe透露，面談將於下週啟動，屆時多支球隊將展開積極交涉。達比修有在接受《The Athletic》採訪時提到，若佐佐木加盟聖地牙哥教士隊，將是令人期待的事情，「如果他來聖地牙哥，這將是一件很棒的事。我會非常高興。」對於是否參與佐佐木的面談，他坦言：「我整個休賽季都在聖地牙哥。如果球隊希望我參與面談，我非常樂意。」2023年世界棒球經典賽（WBC）期間，達比修有與佐佐木朗希共同為日本隊效力，兩人在賽場內外建立了深厚的友誼，並助日本隊奪下睽違第3座冠軍。達比修有回憶道：「WBC期間，我們一起度過了很多時間，看了不少比賽，也進行了許多交流。我認為我們建立了很好的對話基礎。」