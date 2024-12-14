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▲入冬以後，全台霸味薑母鴨經常可見排隊人潮，圖為高雄民生旗艦店。（圖／記者葉盛耀攝）

▲霸味薑母鴨松山店，近日同樣也是天天座無虛席。（圖／記者葉盛耀攝）

▲霸味三寶中的霸味小丸子，小巧Q彈，相當討喜。（圖／記者葉盛耀攝）

▲霸味鈴鈴卷外型似豆皮，但更輕盈且不油。（圖／記者葉盛耀攝）

▲綜合下水用料新鮮，也是霸味的人氣菜色之一。（圖／記者葉盛耀攝）

1993年，「霸味薑母鴨」從三重總店發跡，還曾經在網路調查平台《DailyView網路溫度計》中，獲得「全台10大薑母鴨」中的榜首，在台灣分店相當多，主打使用炭燒悶燉而成、無辛辣酒味，大人小孩都能安心進補，每逢低溫時，因為霸味薑母鴨堅持無法先預約，僅能現場抽號碼牌並排隊，因此各分店門口必見排隊盛況。霸味的湯頭屬於清甜派，薑與麻油的量不重，中藥味也輕。當然如果想更重口味，菜單內也是有薑汁與米酒可以再勾選增加的。而鍋類料理基本上湯頭好、沾醬好吃、用料新鮮，三個元素都符合，就不會差到哪裡去。這裡的鴨肉不錯，想吃軟一點的當然就晚點再吃，讓它於鍋內多煮一下。單點的配料，除了蔬菜、蕈菇、鴨米血之外，還推薦霸味三寶「霸味鈴鈴卷、霸味小丸子、霸味鮮豆皮」，尤其是鈴鈴卷，比起一般炸豆皮質地更輕且不油，稍微放入鍋裡一下子就吸足湯汁，味道很夠。也推薦綜合下水，用料新鮮，煮到剛好熟的程度，軟Q好吃。前（2022）年，霸味也首度推出「霸味拉格啤酒」，強調降低苦感，調整成更台灣人更喜愛的順口口感，搭配薑母鴨，更添爽度與歡樂氣氛。霸味薑母鴨總店地址：新北市三重區重陽路一段100號電話： 02-2987-7904營業時間：15:00~24:00公休：無