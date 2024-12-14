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在歐洲降息1碼，加上美國公布11月美國生產者物價指數（PPI）高於預期，增添美國聯準會（Fed）降息路徑的不確定性，美元指數重新站上107，亞幣主要貨幣兌美元全倒，新台幣兌美元13日也失守32.5元，收貶在32.508元，周線翻黑，累計1周貶值1角。展望後市，匯銀人士表示，美台日的超級央行周將於下周登場，市場可能趨向觀望，但仍可關注人民幣和台股表現及外資動作。美國公布11月PPI年增率3%大幅超出市場預期及前值，月增率0.4%亦高於市場預期的0.2%，顯示通膨有復燃跡象，市場擔憂聯準會降息路徑的不確定性上升，加上歐洲央行降息1碼，推升美元指數再度轉強，並站上107，而下周包括美國、英國、日本及台灣央行也將召開利率決策會議，各國利率動向更備受關注。目前市場預期美國下周仍會降息1碼，台灣央行利率續凍機率高，是否再祭出第8波選擇性信用管制措施？目前市場多認為央行可能會先觀察前一波的效果。至於日本央行目前傳出可能傾向維持利率不變、而非再次升息。不過，在超級央行周登場前，美元指數重新站上107，主要亞洲貨幣兌美元全跌，日圓更貶破了153價位，一度下探153.798兌1美元，人民幣也在美國加徵關稅陰霾下，傳中國可能放手讓貶值救出口，離岸人民幣兌美元一度來到7.2921，韓元也在政局不穩之下，下探1436.17兌1美元，而新台幣兌美元也再失守32.5元。展望新台幣後市，匯銀人士認為，由於超級央行周將於登場，市場觀望氣氛會更濃，主要仍隨國際盤波動，但後續仍可關注人民幣、台股表現及外資動作。