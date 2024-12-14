台灣最美圍棋女棋士黑嘉嘉因亮眼外型受到外界關注，曾被日本媒體譽為「千年一遇美女棋士」，還踏入演藝圈參演不少作品，是許多人心目中的圍棋女神。然而不只黑嘉嘉，台灣棋壇有另一位正妹棋士俞俐均，同樣因亮麗外表倍受矚目，她擁有清新脫俗、充滿仙氣的長相，被封為「黑嘉嘉接班人」、圍棋界「小周子瑜」，近期引起網友們熱議。
一名網友日前在Dcard中發文，表示他小時候接觸過動漫《棋靈王》，對圍棋算是略懂，但裡頭都是男性對弈，因此直到黑嘉嘉出現，他才開始注意女棋士，發現會下棋的女生好像都自帶一種端莊沉靜、雍容優雅的氣場。
不只是黑嘉嘉，原PO更舉台灣新生代女棋手俞俐均為例，她被譽為黑嘉嘉接班人，長相仙氣爆棚，舉手投足都充滿氣質，「台上散發著女神氣場，私底下像個鄰家女孩」，因此讓他直呼：「會下棋的妹子，是不是氣質都超頂的，有沒有卦？」
貼文一出，網友們也紛紛認同喊，「身為女生真的覺得她也蠻氣質的」、「真的很美，連女的都會多看幾眼」、「身為20年的圍棋人，老實說，下圍棋的女生真的頂，但下棋的女生少，所以幾乎都名花有主了」、「三個字，太正了」。
俞俐均顏值實力兼具！曾創全台最年輕女棋士紀錄
俞俐均4歲開始接觸兒童圍棋，自幼就展現絕佳天賦，小學4年級進入棋院當院生，實力按照A、B、C、D四組分類，她在國一時就已成為A組前12名，準備升國三時通過職業賽事檢定，以14歲年齡當上職業棋士，創下職業初段女棋士最年輕紀錄。
俞俐均高三時遠赴韓國和當地代表隊選手一同訓練，成為全台唯一有相關經歷的棋士，2020年也奪下女子最強圍棋戰冠軍，實力有目共睹。現年25歲的俞俐均目前是圍棋職業四段棋士，是圍棋界倍受矚目的明日之星，也因為姣好外貌吸引大票粉絲跟隨，目前IG累積4.5萬人追蹤。
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不只是黑嘉嘉，原PO更舉台灣新生代女棋手俞俐均為例，她被譽為黑嘉嘉接班人，長相仙氣爆棚，舉手投足都充滿氣質，「台上散發著女神氣場，私底下像個鄰家女孩」，因此讓他直呼：「會下棋的妹子，是不是氣質都超頂的，有沒有卦？」
貼文一出，網友們也紛紛認同喊，「身為女生真的覺得她也蠻氣質的」、「真的很美，連女的都會多看幾眼」、「身為20年的圍棋人，老實說，下圍棋的女生真的頂，但下棋的女生少，所以幾乎都名花有主了」、「三個字，太正了」。
俞俐均顏值實力兼具！曾創全台最年輕女棋士紀錄
俞俐均4歲開始接觸兒童圍棋，自幼就展現絕佳天賦，小學4年級進入棋院當院生，實力按照A、B、C、D四組分類，她在國一時就已成為A組前12名，準備升國三時通過職業賽事檢定，以14歲年齡當上職業棋士，創下職業初段女棋士最年輕紀錄。
俞俐均高三時遠赴韓國和當地代表隊選手一同訓練，成為全台唯一有相關經歷的棋士，2020年也奪下女子最強圍棋戰冠軍，實力有目共睹。現年25歲的俞俐均目前是圍棋職業四段棋士，是圍棋界倍受矚目的明日之星，也因為姣好外貌吸引大票粉絲跟隨，目前IG累積4.5萬人追蹤。