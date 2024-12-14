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美國運動網站《Bleacher Report》今（14）日發布「最新大聯盟球隊戰力排行榜」。其中，洛杉磯道奇隊以強大的陣容位居榜首，力壓豪擲15年7.65億美元（約合249億新台幣）簽下Juan Soto的紐約大都會隊。《Bleacher Report》指出，道奇隊若以目前陣容迎接新賽季，他們依舊是世界大賽冠軍大熱門。道奇隊在今年休賽季動作頻頻，除了簽下前賽揚獎得主Blake Snell外，也因陣中擁有大谷翔平和山本由伸成為冠軍大熱門。文章分析：「大谷翔平有望重返二刀流，加上道奇有望搶下佐佐木朗希，這支隊伍擁有全聯盟最完整的陣容。」儘管如此，《Bleacher Report》認為道奇的補強工作可能尚未結束，特別是在牛棚與打線深度上仍有優化空間，文章強調：「如果今天新賽季開打，他們或許能完成世界大賽連霸。」位居第2名的紐約大都會隊，雖以15年7.65億美元（約249億新台幣）的破紀錄合約簽下自由球員Juan Soto，但仍未能超越道奇隊。《Bleacher Report》指出：「Soto的加入只是開始，大都會需要更多補強，尤其在牛棚和先發輪值深度，才有機會與道奇匹敵。」除了Soto之外，大都會還補進Frankie Montas和Clay Holmes等投手。此外，自由球員Pete Alonso目前續約進度不明，王牌投手千賀滉大能否恢復受傷前的最佳狀態，也成為關鍵。《Bleacher Report》指出：「目前的大都會仍像是一支普通的球隊，距離世界大賽冠軍還有一段路。」1.洛杉磯道奇隊2.紐約大都會隊3.紐約洋基隊4.費城費城人隊5.聖地牙哥教士隊6.巴爾的摩金鶯隊7.西雅圖水手隊8.克里夫蘭守護者隊9.亞特蘭大勇士隊10.密爾瓦基釀酒人隊