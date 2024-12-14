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▲內湖警巡邏發現小客車違停，一名男子在車內呼呼大睡，之後發現吳姓男駕駛，竟是因吸食大麻昏睡，車內還查獲包含大麻、搖頭丸、愷他命等多種違禁品。（圖／翻攝畫面）

太誇張！日前，內湖分局西湖派出所員警，擔服巡邏勤務時，發現一台小客車違停在人行道上，一名男子在車內呼呼大睡，之後發現31歲的吳姓男駕駛，竟是因吸食大麻呼呼大睡，且車內還查獲包含大麻、搖頭丸、愷他命等多種違禁品，吳男因涉嫌販賣、持有、施用毒品，當場被警方逮捕送辦。據了解，吳男於當天吸食大麻後，體力不支於車內昏睡，警方多次敲窗呼叫，吳男下車後語無倫次、步伐不穩，及眼神渙散顯有異常，警方於其車內查扣數包搖頭丸、一粒眠、愷他命、大麻以及320個大麻煙彈等大量毒品贓證物，全案依違反毒品危害防制條例移送地檢偵辦。警方指出，持續打擊毒品犯罪及毒駕案件，防止大量毒品流入市面危害民眾健康，並維護用路人安全，呼籲市民若發現可疑情事，應及時報警，協助警方維護社會治安，共同營造安全的生活環境。