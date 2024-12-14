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今年大聯盟自由市場最大咖球星Juan Soto，日前與紐約大都會簽下15年總額7.65億美元（約合249億新台幣）破紀錄合約，刷新大聯盟合約金額紀錄。然而，相較於去年大谷翔平與洛杉磯道奇簽下含97％延遲支付條款的合約，Soto選擇了完全不同的方式，對此經紀人Scott Boras親揭原因，認為這更能反映Soto的市場價值。Soto的經紀人Scott Boras在接受美國媒體《Sportico》採訪時表示，大都會確實曾提議採用延遲支付的模式，但最終Soto選擇以當前價值為基礎談約。Boras指出：「這並不是我們的首選，我們認為這更能反映Soto當下的市場價值。」Soto合約與大谷翔平形成鮮明對比。根據《Sportico》報導，Ohtani的10年7億美元合約中有高達6.8億美元（約221億新台幣）採用延後支付，且條款對道奇非常有利，包括無利息支付。大谷之所以採取此模式，是為了讓道奇能有更大的薪資操作空間來打造更強的球隊。值得注意的是，Boras並非一律反對延遲支付條款。他透露：「一切都在於價值的平衡，了解球隊需要什麼、應該做什麼，然後再從這方面開始著手。有些球隊選擇延後支付，有些則不會。」他舉例說明，在道奇簽下投手Blake Snell的合約中就採用了延遲支付的模式，這是基於球隊和球員的財務需求所達成的協議。至於Soto，Boras認為選擇現值支付更能充分展現他的市場價值，並符合大都會當前的財務規劃，這也反映了不同球隊與球員在長期財務規劃上的差異。