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▲當地居民擔心著房子裂縫越來越大，房子倒了要住那裡。（圖／翻攝畫面）





▲高雄左營高鐵後站重劃區一處建案昨天下午發生1起地層下陷工安事件，建案周圍道路地基下陷，所幸無人員傷亡。（圖／高市府提供）

「裂縫越來越大，房子倒了怎麼辦！我昨晚就看到路燈就這樣一直倒下去！」當地居民擔心著說，害怕！住那裏！高雄左營高鐵後站重劃區一處建案昨天下午發生1起地層下陷工安事件，建案周圍道路地基下陷，所幸無人員傷亡。工務局今(14)日表示，事故原因是鄰站前南路側連續壁深10至12米處破損，該工地緊急灌漿至今天深夜2點，現已勒令停工。工務局指出，除立即要求廠商勒令停工外並緊急施作連續壁外止水灌漿預防二次災害及持續監測鄰近路面狀況，同步通知各民生管線單位進行管線檢視。副市長林欽榮也責成建管處啟動緊急應變機制同時應於改善期間有專人留守。台鐵新左營站建案人行道下陷，查該工地13日下午2點發現鄰站前南路側連續壁深10-12米處破損，造成鄰近路面約10*30公尺左右道路面積沈陷，經承造人昨夜緊急灌漿至深夜2點，目前已無持續坍陷之情形。工務局昨天在接獲通知後第一時間即由建築管理處處長沈崑章率員並會同建築師公會以及土木技師公會代表到埸勘驗，經公會技師判斷，下陷狀況已穩定，現場無人員傷亡情形。