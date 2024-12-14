我是廣告 請繼續往下閱讀

2024年即將進入尾聲，Yahoo奇摩購物中心盤點平台消費數據，公布「2024網友最愛Top10熱銷榜」，其中3C產品表現亮眼，「iPhone15」更憑藉高評價延續去年熱度成功奪冠，還有在黃金價格攀升助攻之下，「金條金飾」也搶進前5名。Yahoo奇摩也剖析3大年度消費趨勢，包括智慧科技與3C家電成消費熱點、通膨壓力下更精省購物、健康無齡化帶動保健品成固定投資。值得注意的是，Yahoo奇摩購物中心數據也發現，電商多重促銷活動促使消費者積極搶購，2024年平均客單價破萬元，而Z世代消費力強勁也不容小覷，整體客單價年成長超過2成。Yahoo奇摩購物中心剖析2024年榜單發現3大年度消費趨勢。趨勢1「質感生活運動崛起」，3C家電持續霸榜現代大眾對生活品質全面追求，智慧科技與家電穩居消費熱點，「iPhone 15」在iPhone 16新機夾殺下仍奪熱銷冠軍寶座，而「三星Samsung Galaxy A55」因高CP值獲高度討論，以黑馬之姿全年狂銷，拿下第3名緊隨其後。同時，智慧家電為生活增添便利與舒適、宅家娛樂經濟蓬勃發展已是現代人不可或缺的質感生活所需Apple周邊必備的「AirPods Pro2」登榜第5、「PS5 SLIM版主機」擠身第7名，適合小空間維持良好居住品質的「HITACHI日立節電除濕機」也站上第8名，顯示質感生活已成大眾購物主流。趨勢2「對抗大漲價時代！大錢小錢消費有術，黃金與民生用品受青睞」。通膨壓力加劇，消費者也更加理性、精打細算聰明消費，特別是黃金近年整體價格仍呈上揚趨勢，高保值特性帶動「金條」商品熱賣，囊括今年2席，分佔2、4名。此外，消費者購物瞄準促銷優惠時機，積極囤貨民生用品，「倍潔雅細緻柔感抽取式衛生紙」也連續兩年登榜、搶占第6名，凸顯大漲價時代，消費者靈活消費抵禦通膨壓力。趨勢3「健康無齡化！保健品成固定投資」。疫後健康意識提升加上即將邁入超高齡化社會，推升大家對健康投資的高度重視，特別看重青壯年日常生活保健與中老年營養均衡補給，其中具有多重功效、幫助維持身體機能的「魚油」成為國人日常保健的常見商品，幫助睡眠穩定情緒的「GABA」（γ-胺基丁酸）近期也爆紅備受矚目，而「亞培安素」更連續2年入榜，也可看出保健品市場需求持續成長，從青壯年至中老年均成消費主力。