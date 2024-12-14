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▲台中市跨業交流會13日舉行30周年聯合交接典禮，約500會員見證。（圖／台中市府提供）

▲立法院副院長江啟臣表示，新的一年，期許跨交會攜手市府繼續拚經濟。（圖／台中市府提供）

由近千名在地各行業企業主成立的台中市跨業交流會，13日舉行30周年聯合交接典禮，台中市府經發局長張峯源、工策會總幹事黃于珊代表，頒贈感謝狀與聘書給予卸、新任幹部，感謝為台中經濟發展的付出，現場約500會員見證。聯合交接典禮邀請宏恩基金會喜願家園的「願子樂團」精彩演出，跨交會則號召會員寒冬送暖，慷慨捐贈喜願家園2025尾牙圍爐基金，經營者組拋磚引玉率先認桌10桌，鼓勵慢飛天用音樂活出精彩人生，帶給慢性精神障礙者滿滿溫暖。黃總幹事指出，跨交會由工策會於民國83年輔導成立至今，30年來對臺中市政推動給予支持與鼓勵，感謝中小企業主在各自領域努力耕耘，為經濟發展打拚，協助臺中今年第3季勇奪6項經濟指標全國第一，創下連續14季拿下4項以上冠軍的好成績。今年《遠見雜誌》2024縣市總體暨永續競爭力調查的「經濟與就業」面向，台中奪下六都進步最多肯定。立法院副院長江啟臣表示，臺中產業以中小企業為骨幹，數十年來創造無數經濟奇蹟，為臺中奠定堅實的基礎，新的一年，期許跨交會偕手市府及工策會，繼續拚經濟，創造更多就業機會，朝「富市臺中」目標前進。立委楊瓊瓔表示，盧市長積極推動「慶典經濟」，今日耶誕嘉年華於舊台中火車站，綠川、柳川點燈登場，邀請民眾把握聖誕佳節前往參觀，與親友一同逛市集、賞美景，享受滿滿節慶氛圍，更刺激民生消費、振興在地經濟。經發局長張峯源指出，歲末年終之際各項經濟活動熱鬧滾滾，今年「臺中購物節」累積登錄金額突破263億元，送出的獎項及獎金是全國最大、最多，天天抽現金、週週抽10萬、月月抽百萬，還有汽車獎，壓軸大獎是位於清水區的「日光森活」精品好宅，邀請民眾把握機會，12月25日前的消費發票及收據通通都能抽獎，只要在12月31日前登錄，就有機會成為好宅主人，祝福各位抽到大獎！工策會說明，工策會致力媒合在地企業、促進工商團體異業交流，與市府一同拚經濟，同時積極參與公共事務、發揮公民力量，擔任市府與民間溝通的橋梁。秉持「取之於社會、用之於社會」理念，這些中小企業主不但更願意主動行善、積極投身公益，善盡社會責任，公部門與民間攜手合作，方能創造資源最大效益，照顧到社會每一個角落，構築更幸福宜居的美好臺中。