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▲坤達（左起）、聖恩、曾莞婷及庹宗康赴土耳其遊玩，過程中坤達及庹宗康一直被路人要求合照，享受巨星待遇，KID甚至還有熱情大媽一見面就來個瘋狂擁抱。（圖／《綜藝玩很大》提供）

▲KID（左起）、庹宗康、浩子及坤達赴土耳其拍攝節目，還製作美味的台灣料理給當地人品嚐，在品嚐土耳其冰淇淋時，KID竟慘被攤商老闆惡整，無奈大喊：「拿不到、拿不到！」畫面非常逗趣。（圖／《綜藝玩很大》提供）

吳宗憲（憲哥）、KID、坤達這次前往歐亞大陸交界的土耳其共和國出外景，找來庹宗康、浩子、曾莞婷、郭靜、啦啦隊女神孟潔及女團成員聖恩，一到當地映入眼簾的盡是讓觀眾驚豔的自然景觀與歷史遺產，讓憲哥讚嘆不已直呼：「太美了！這個風景！這裡的人們非常的friendly（友善）」，怎料遊玩過程中，吳宗憲「關主」地位頻頻受威脅險不保。而KID則是被當地攤商老闆慘惡整，豐富之旅逗趣又驚險。今年團隊前進土耳其抵達伊斯坦堡展開挑戰，眾人每到一處就忍不住讚嘆「隨便都像是一幅畫」，另外也被當地人的熱情感染，彷彿來到全E人的國度，坤達及庹宗康則一直被路人要求合照，享受巨星待遇，KID甚至還有熱情大媽一見面就來個瘋狂擁抱，讓KID直說：「他們怎麼這麼熱情啊！還沒看到大景，就愛上這個國家」，在品嚐土耳其冰淇淋時，KID還慘被攤商老闆惡整，無奈大喊：「拿不到、拿不到！」畫面相當爆笑。本週《玩很大》特別安排料理關卡，讓曾經一起主持餐廳實境秀的庹宗康和浩子大顯身手，製作美味料理給當地人品嚐，雙方人馬紛紛拿出料理絕活，希望能好好伺候評審的胃。而眾人也特別探訪當地市場，隨即被當地熱情商家招待美食，就連購買特產都是特價大放送。在品嚐土耳其冰淇淋時，KID又慘被攤商老闆惡整，無奈大喊：「拿不到、拿不到！」畫面非常逗趣。《玩很大》十週年不只是黑黃兩隊比拚，身為關主的吳宗憲也不輕鬆，這次《玩很大》祭出新賽制「憲憲神預測」，憲哥只要成功預測到贏家，就能繼續坐穩關主寶座，反之就要加入隊伍，與隊員一同競賽！努力爭取搭上著名的卡帕多奇亞熱氣球之旅的獎勵，且贏家還有機會體驗博斯普魯斯海峽遊船，同時遊覽歐亞兩岸的海景，並參觀位於伊斯坦堡市中心的千年古蹟「地下水宮殿」。