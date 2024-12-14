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日本傳奇球星鈴木一朗 近日與日本中央競馬會（JRA）合作推出的特別對談節目「ICHIRO MEETS KEIBA MOVIE」第3集正式出爐。本集聚焦於「團隊」主題，一朗面對競馬傳奇騎師武豐的提問，坦率表示：「在團隊成績之外，職業選手必須重視個人成績，否則就不是職業選手。」在節目中，武豐向鈴木一朗提出引人深思的問題：「如果你在比賽中4打數0安打，但球隊贏球了，或者整場4打數4安打，但球隊最後輸了，哪種情況會讓你更有滿足感？」一朗毫不避諱地回答：「具體要看比賽情況，但通常我會選擇4打數4安打，如果職業球員不追求個人表現，那就不是稱職的選手了。」鈴木一朗接著說，「幫助球隊奪冠是理所當然的事，但更重要的是，你還有什麼個人目標？這是每個職棒球員都該回答的問題。」一朗坦言這樣的觀點雖然可能引起某些人反感，但他從未改變看法：「這有錯嗎？我認為職業選手需要平衡團隊貢獻與個人成就。」在談到理想的團隊時，一朗強調：「一個能坦誠交流的團隊，才是真正強大的團隊。」他認為彼此尊重與有效溝通，是打造堅實團隊的基石，武豐對此深表認同，稱這正是他所期望的答案，「坦誠交流能讓團隊變得更好，這樣肯定是最理想的。」