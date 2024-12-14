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為防止國民黨強行三讀通過《公職人員選舉罷免法》修正草案，提高罷免門檻，民進黨立委13日一早就占領主席台，且為了不讓韓國瑜能順利宣讀議事，民進黨立委王美惠還試圖拔掉主席台上麥克風，遭藍委抓包後，王美惠辯稱，是要檢查看看能不能用。不過麥克風被王美惠用力扭轉後，議事人員也必須趁空檔趕快修理，以免又要耗費公帑換備品。這不是民進黨立委第一次「攻擊」主席台麥克風。6日立法院院會，民進黨立委也突襲主席台，並拔掉主席台上的麥克風，之後韓國瑜只能拿無線麥克風宣布院會休息。而趁休息時間，議事人員也趕緊檢查麥克風受損狀況，立院轉播系統還不時傳來「test、test」聲音。民進黨立委吳秉叡也曾在財政委員會審《財政收支劃分法》時，怒拔主席台上麥克風，一把扯壞猛砸地上，還誤傷一旁的民進黨立委吳思瑤。對於破壞公物，吳秉叡說會負責到底，而據立法院公報處答詢時說法，麥克風一組要價14萬元，如果經立委同意，就會向破壞者追討。