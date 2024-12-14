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12月14日NBA例行賽，費城76人主場迎戰印第安納溜馬，本場比賽中，76人明星中鋒Joel Embiid因臉部受傷在第二節提前退場，之後的情況還有待回報，他本季至今只打了6場。溜馬則在Tyrese Haliburton的出色發揮下拿下勝利，終場以121：107拿下勝利。溜馬今天開賽順風順水，首節結束時就以31：22領先。76人嘗試追分，但主將Embiid在第二節搶籃板時被Bennedict Mathurin打中臉部，退場接受檢查。之後76人官方後宣布，Embiid本場比賽不會回歸，並需接受進一步檢查，溜馬持續以61：50保持領先。下半場比賽，溜馬憑藉Mathurin、Pascal Siakam的突破取分和Haliburton的三分球，將領先優勢擴大到18分。76人雖試圖追分，在Paul George和Andre Drummond帶領下一度縮小分差，但第四節溜馬再次掌控節奏，Haliburton助攻Turner扣籃、Siakam連得5分，最終以14分之差取勝。Haliburton今晚全場命中7記三分，貢獻32分11助攻，為此役表現最佳的球員；其隊友Siakam的表現也很精采，11投9中，得到23分8籃板；Obi Toppin則砍下20分8籃板。76人方面，團隊表現乏善可陳，T.Maxey得到全隊最高的22分，但出現了6次失誤；George表現未達其水準，僅有15分5籃板；Embiid上場17分鐘，得到12分5助攻。Embiid的傷勢成為76人最大的隱憂，這可能影響到球隊接下來的表現。他本季因傷打打停停，成為76人目前僅有7勝16敗戰績的最大原因。