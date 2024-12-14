六福村歡慶45周年，首度舉辦「六福跨年YA派對」，而且12月31日當晚18:00後可以免費入園，參與眾多夜間表演活動，因為需控管人數，12月20日開放預約登記。而六福村還首度開放可以搭乘大怒神、笑傲飛鷹，享受倒數看煙火的刺激興奮，票價為2025元，需上官網搶購。麗寶樂園渡假區則是宣告，全台唯一「天空之夢摩天輪尋光之旅」活動，今年一樣將在跨年後6小時、即2025年1月1日當天舉行。
六福村今年首度推出跨年派對，當天晚上18:00後可免費入園，中央廣場上的星空市集有眾多異國美食與商品，園內也有星辰派對表演三部曲、夜間繽紛雪花秀等眾多表演活動。六福村表示，為確保入園遊玩品質，活動採事先預約登記，以利入園時可快速驗證，12月20日當日開放預約。
此外，六福村還推出可搭乘大怒神、笑傲飛鷹，參與倒數看煙火，堪稱「上去還是2024年、下來就變2025年」，不過這兩個是需要付費，票價2025元，內容包含六福村主題遊樂園門票1張、保溫瓶1個(狐獴/狐猴/犀牛樣式3選1)、耶誕禮物包1個與星巴克午茶1份，想預約搭乘的遊客可至官網售票搶購。
麗寶樂園渡假區則是在歲末年初，舉辦全台唯一「天空之夢摩天輪尋光之旅」活動，一樣在跨年後6小時舉行，遊客將於清晨搭乘2025年第一趟摩天輪，登上384公尺高空，在大臺中的山、海、市美景之上，欣賞第一道曙光將雲霧漸漸染色並展露光芒，感受令人屏息的壯闊瞬間。
今年更首度販售「獨享包廂套票」(最多可六人搭乘)原價5,100元，現在只要3,000元，揪滿六人一人只要500元，內含天空之夢日出搭乘券(可連續搭乘兩圈)、尋光晨食餐盒(依人數提供)及尋光之旅紀念照(依人數提供)；另外也有999元(原價2,150元)的尋光之旅「單人套票」，內含天空之夢日出搭乘券乙張(可連續搭乘2圈)、尋光晨食餐盒乙份、尋光之旅紀念照乙張，還有探索世界門票乙張，即日起在麗寶樂園渡假區官網商城開賣，數量有限。
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此外，六福村還推出可搭乘大怒神、笑傲飛鷹，參與倒數看煙火，堪稱「上去還是2024年、下來就變2025年」，不過這兩個是需要付費，票價2025元，內容包含六福村主題遊樂園門票1張、保溫瓶1個(狐獴/狐猴/犀牛樣式3選1)、耶誕禮物包1個與星巴克午茶1份，想預約搭乘的遊客可至官網售票搶購。
麗寶樂園渡假區則是在歲末年初，舉辦全台唯一「天空之夢摩天輪尋光之旅」活動，一樣在跨年後6小時舉行，遊客將於清晨搭乘2025年第一趟摩天輪，登上384公尺高空，在大臺中的山、海、市美景之上，欣賞第一道曙光將雲霧漸漸染色並展露光芒，感受令人屏息的壯闊瞬間。
今年更首度販售「獨享包廂套票」(最多可六人搭乘)原價5,100元，現在只要3,000元，揪滿六人一人只要500元，內含天空之夢日出搭乘券(可連續搭乘兩圈)、尋光晨食餐盒(依人數提供)及尋光之旅紀念照(依人數提供)；另外也有999元(原價2,150元)的尋光之旅「單人套票」，內含天空之夢日出搭乘券乙張(可連續搭乘2圈)、尋光晨食餐盒乙份、尋光之旅紀念照乙張，還有探索世界門票乙張，即日起在麗寶樂園渡假區官網商城開賣，數量有限。