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NBA例行賽今（14）日進行洛杉磯湖人和明尼蘇達灰狼的賽事，這場比賽湖人「詹皇」LeBron James因私人原因缺席，球隊進攻端缺少可以自主發動進攻的球員，Anthony Davis攻下23分11籃板，但無法帶領球隊，終場他們以87：97落敗，戰績掉到西區第10。湖人近況不佳，球隊氛圍也出現一些變化，總教練JJ Redick日前和球隊大多數球員一對一面談，希望能解決問題。球隊頭號球星LeBron James開季投籃效率不佳，防守也有腳步跟不上的問題，體能出現瓶頸。Redick此前受訪時表示，會讓James多幾天時間休息，剛好近期賽程安排對球隊有利，因此這一場對上灰狼的比賽James不會出戰，讓他在賽季中有一段假期可以沉澱，恢復體能。在少了詹皇帶動下，湖人此役對上灰狼陷入苦戰，上半場以44：50落後，球隊明星大前鋒Anthony Davis發揮一般，投籃11投6中，拿到14分4籃板1助攻的數據。湖人這一場進攻端發揮很糟，基本上球員各自為戰，缺乏組織。第三節只有拿到22分，前三節沒有一節破25分，所幸灰狼這一場除了首節之外的進攻發揮也不理想，分數才沒有被拉開。末節，湖人打出9：3的小高潮追近分差，一度縮小到5分差。但決勝時刻，Jaden McDaniels和Anthony Edwards連續取分，幫助灰狼穩住陣腳，最終拿下勝利。湖人此役僅有3人得分上雙，Davis轟下23分11籃板3阻攻，但這樣的數據在James缺陣的情況下顯然無法贏球；球隊後衛Austin Reaves得到18分5籃板5助攻。灰狼5人上雙，Edwards斬獲21分5籃板，Julius Randle得到19分5籃板。賽後湖人掉到西區第10，灰狼升則升到西區第6。