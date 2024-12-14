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▲蔡依林透露新專輯跟演唱會都在籌備當中，不過目前雙J沒有合體計畫。（圖／記者李政龍攝）

台北大巨蛋可以舉辦演唱會後，周杰倫和張惠妹就火速確定演唱會時間，在今年12月陸續站上大巨蛋舞台開唱，二姐江蕙也有望在明年登上大巨蛋，此外也有許多歌迷好奇蔡依林、林俊傑等大咖何時也能站上大巨蛋。今（14）日稍早就傳出，蔡依林將在明年3月發行新專輯，可能在明年聖誕節跨年的檔期在大巨蛋開唱。對此，《NOWnews今日新聞》稍早詢問蔡依林經紀人，對方回應：「時程還在規畫中，有確定會再跟大家報告。」據《三立新聞網》報導，蔡依林不僅將在明年3月推出新專輯，明年底的演唱會還將站上全新的大巨蛋舞台，開唱時間很可能是在聖誕節至跨年之間，預計要和廣大的歌迷一起度過聖誕佳節，以及一起跨到2026年。蔡依林經紀人回應《NOWnews今日新聞》，則表示「這次新專輯跟演唱會是同步發想設計的，時程還在規劃中，有確認訊息會再跟大家報告。」不過蔡依林日前出席活動，確實曾坦承將在明年春天發行新專輯，還透露因為這次「唱得太開心」，多追加一首歌，屆時新專輯將有11首歌曲，且演唱會的內容已經和新專輯一起交出去了，會同步計畫，新專輯出爐後會和大家一起宣布，「所以請大家把錢存好。」蔡依林當時沒有透露演唱會場地，經過媒體不斷追問，她表示希望可以累積多一點回饋，再到大巨蛋開唱，讓她可以有點心理準備，被問到是否有可能先以嘉賓身分站上大巨蛋？她一開始停頓了一下，不禁讓人猜想她是不是張惠妹年底演唱會的嘉賓，不過她隨後便否認稱「沒有啦！」也透露完全沒有計劃「雙J」合體一事。