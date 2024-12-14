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湖人沒有詹皇頭大了！洛杉磯湖人今（14）日和明尼蘇達灰狼進行例行賽，但陣中主力球星「詹皇」LeBron James因私人原因缺席，最終以87：97敗給灰狼，吞下近11戰的第8敗。湖人僅憑Anthony Davis一人帶隊，雖然攻下23分、11籃板，但仍不敵灰狼，使得球隊在近期的11場比賽中，只拿下3場勝利。攤開湖人的對戰紀錄，由於西區戰績競爭異常激烈，13勝12敗的湖人，因此，除非湖人能等到詹皇回歸，否則可能需要自行尋找出解方，才能跨越本季的最大難關。