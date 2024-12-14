湖人沒有詹皇頭大了！洛杉磯湖人今（14）日和明尼蘇達灰狼進行例行賽，但陣中主力球星「詹皇」LeBron James因私人原因缺席，最終以87：97敗給灰狼，吞下近11戰的第8敗。湖人在季初一度登上西區戰績第3，但在詹皇狀態下滑後，戰績同時一落千丈，如今在詹皇缺席的首場比賽後，湖人也正式掉到西區第10，和6支球隊共同陷入「1勝差」的附加賽卡位戰。
湖人少了詹皇超頭痛 面臨本季最大危機
本場湖人交手灰狼的比賽，詹皇被列在傷兵名單中，原因為左腳痠痛，且甚至沒有隨隊前往客隊球場，即便主帥JJ Redick也表示不知道他何時能歸隊。湖人僅憑Anthony Davis一人帶隊，雖然攻下23分、11籃板，但仍不敵灰狼，使得球隊在近期的11場比賽中，只拿下3場勝利。
攤開湖人的對戰紀錄，在季初曾拉出一波6連勝，讓球隊一度登上西區第3名，但在短短不到1個月的時間內，湖人如同坐雲霄飛車，一路下滑到西區第10，處在附加賽的末班車。
由於西區戰績競爭異常激烈，13勝12敗的湖人，其實和洛杉磯快艇、鳳凰城太陽、明尼蘇達灰狼、丹佛金塊以及金州勇士間，都只有最多1場勝差的差距，只要任何1勝都會對戰況掀起巨大的波瀾。
另一方面，緊追在後的沙加緬度國王、聖安東尼奧馬刺，其實和湖人也都只有0.5場勝差，倘若湖人無法找回狀態，恐怕將一舉掉入西區吊車尾的行列。因此，除非湖人能等到詹皇回歸，否則可能需要自行尋找出解方，才能跨越本季的最大難關。
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本場湖人交手灰狼的比賽，詹皇被列在傷兵名單中，原因為左腳痠痛，且甚至沒有隨隊前往客隊球場，即便主帥JJ Redick也表示不知道他何時能歸隊。湖人僅憑Anthony Davis一人帶隊，雖然攻下23分、11籃板，但仍不敵灰狼，使得球隊在近期的11場比賽中，只拿下3場勝利。
攤開湖人的對戰紀錄，在季初曾拉出一波6連勝，讓球隊一度登上西區第3名，但在短短不到1個月的時間內，湖人如同坐雲霄飛車，一路下滑到西區第10，處在附加賽的末班車。
由於西區戰績競爭異常激烈，13勝12敗的湖人，其實和洛杉磯快艇、鳳凰城太陽、明尼蘇達灰狼、丹佛金塊以及金州勇士間，都只有最多1場勝差的差距，只要任何1勝都會對戰況掀起巨大的波瀾。
另一方面，緊追在後的沙加緬度國王、聖安東尼奧馬刺，其實和湖人也都只有0.5場勝差，倘若湖人無法找回狀態，恐怕將一舉掉入西區吊車尾的行列。因此，除非湖人能等到詹皇回歸，否則可能需要自行尋找出解方，才能跨越本季的最大難關。