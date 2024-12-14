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▲年輕時的關之琳相貌清秀，緋聞對象大多都非富即貴。不過對於拜金的指控，她表示只是男朋友比較有錢、成功，自己等待跟期盼的只有愛情。（圖／關之琳微博）

▲關之琳近年經營護膚美妝品牌，同時也熱衷投資房地產，據傳她如今的身家高達5億港幣（約新台幣20.9億元）。（圖／關之琳微博）

▲關之琳近來在微博上傳一段心靈雞湯影片，疑似承認當過第三者。（圖／關之琳微博）

香港女星關之琳有著「香江第一美人」的稱號，即使息影多年依然保持凍齡美貌。沒想到近日她突然在社群平台上PO出一段影片吐露心聲：「我願意為我的錯誤買單，但我不後悔我做的任何決定」，看似心靈雞湯的言論，卻讓外界紛紛猜測她在回應多年前自曝自己當過小三的爭議。此言引起外界一片熱議不說，關之琳過往回應拜金的霸氣反擊也被起底。關之琳昔日的緋聞對象大多都非富即貴，因此她也被戲稱「富豪殺手」，昔日受訪時曾被問及「愛錢」一事，關之琳也大方回應：「人家說我貪錢，什麼叫貪錢？誰不賺錢、不吃飯呢？我男朋友比較有錢或比較成功就等於我貪他錢嗎？難道不可以是他貪我名氣嗎？」並坦言自己一生都在期待並渴望愛情，愛情也是自己人生的推動力，正面回嗆外界對自己的「拜金」標籤。其實關之琳早年靠自己就已經賺得盆滿缽滿，出眾的相貌和精湛的演技讓她自出道以後片約不斷，代言也接到手軟。同時關之琳也熱衷投資房地產，擁有超過3億港幣（約11億台幣）豪宅、商辦大樓的房產的她也被稱為「香港樓后」，據傳如今的身家高達5億港幣（約新台幣20.9億元）。關之琳早年登上綜藝節目時曾自曝「當小三」的經歷，表示自己什麼都試過，也曾和已婚、有女友的男人交往，此言一出引發轟動不說，這些年來她也成為「爭議藝人」。沒想到多年過去，近來她卻在微博中上傳了一段12秒的影片，突對鏡頭說吐露真心話：「我願意為我的錯誤買單，但我不後悔我做的任何決定。」並強調從不懷疑自己的眼光，如果事與願違，也都是自己能力不足，這段影片也再次掀起兩岸熱議。