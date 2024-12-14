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▲楊謹華轉發與柯佳嬿的合照，寫下「謝謝妳的周凡裝！」（圖／取自楊謹華 IG）

▲阿梅發限時動態紀錄楊祐寧跳breaking的畫面，還不忘吐槽「這位哥每次都要搶鏡頭！」（圖／取自阿梅 IG）

藝人楊謹華12日迎接47歲生日，邀請一群好友開生日派對，其中她上半身身穿黑紅格紋上衣，下半身搭配黑色透明長紗裙，讓楊謹華的美腿一覽無遺，派對上還和演員謝盈萱大跳〈音浪〉，彷彿重現《影后》兩人跳舞的經典畫面，讓全場尖叫聲四起。楊謹華當天穿露肩紅格子的無袖馬甲，下半身搭配黑色透明的長紗裙，而當天謝盈萱則是身穿黑底白色圓點的連身長裙，再搭配皮外套，兩人還合體跳〈音浪〉，讓現場氣氛嗨到最高點，彷彿重現《影后》的經典名場面。鮮少與楊謹華同框合照的柯佳嬿也在限時動態轉發兩人合照，還寫下「周小凡生日快樂」，而周小凡正是楊謹華在《影后》劇中的名字，楊謹華則轉發該則限時動態寫下「謝謝妳的周凡裝！」楊祐寧則是在眾人呼喊下吃力跳breaking，跳完差點罵髒話，而當楊謹華興奮的衝過去要跟他擊掌時，楊祐寧卻怒吼，楊謹華的生日，是最荒唐的生日派對，楊祐寧老婆阿梅在限時動態分享這經典的一幕，還不忘吐槽「這位哥每次都要搶鏡頭！」