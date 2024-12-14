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▲25歲的流川夕（左）3年前出道時就被指臉蛋神似啦啦隊女神林襄（右）。（圖／林襄、流川夕IG）

日本25歲AV女優流川夕外型甜美，有「暗黑版林襄」的封號，IG累積8萬多名粉絲追蹤，但12日流川夕卻無預警曬出手寫信，公開自己要於今年12月31日正式引退的消息，讓不少觀眾錯愕，更有台灣粉絲見狀難過哀號：「我真的要哭了」。「AV達人」一劍浣春秋則感謝流川夕3年來的付出，希望未來有緣再相見。流川夕在2021年出道，因為圓滾滾的大眼睛和精緻臉蛋，被台灣粉絲發現與啦啦隊女神林襄神似，掀起騷動，也因此獲得「暗黑林襄」的封號。而她在半年前就開始休息，暫不拍片，許多粉絲都在等待她的回歸之作，怎料流川夕選擇在12日生日當天，公開自己引退的消息。流川夕IG發布手寫信，真誠跟粉絲宣布自己要在今年12月31日正式退出AV界，她很謝謝一路以來跟她合作過的所有人員，也很感謝粉絲的支持，並為無預警宣布一事表達歉意。粉絲看了則不捨留言，「好遺憾的選擇，但祝妳幸福喔」、「希望引退後也繼續更新社群，還是想繼續看到妳」、「哭了…真的超愛她的」、「生日快樂，我會繼續支持妳的」。看到流川夕引退消息，「AV達人」一劍浣春秋也在部落格「PLAY NO.1」發文，他說從流川夕的聲明來看，她並沒有準備任何引退作品或是引退活動，只是單純跟大家說再見，就這樣悄悄結束AV生涯，讓人不免懷疑她是否是身體出狀況，不過這方面問題目前無從查證了，一劍浣春秋只能感嘆地說，謝謝流川夕3年來的付出，「就讓我們把她最美的模樣記在心中」。