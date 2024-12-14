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▲原PO發現一個很謎樣的蝦皮關鍵字「虎尾毛衣」，點進去發現是工廠直拍特賣，且上衣、外套均一價200元，且款式多樣。（圖／翻攝自蝦皮）

隨著氣溫越來越低，許多人出門開始添加保暖衣物，也讓毛衣、羽絨外套等商品銷量激增。近日就有網友在蝦皮發現一個謎樣關鍵字「虎尾毛衣」，原以為是特殊款式，點進去才發現原來是雲林虎尾在地工廠正在特賣，尤其一滑商品實拍圖更是有趣，「媽抖們看起來都非常不care（在乎）上身效果」，讓網友們搜尋後全笑喊：「介於認真出清和認真出格之間。」一名網友在Threads上發文，她表示發現一個很謎樣的蝦皮關鍵字「虎尾毛衣」，點進去發現是工廠直拍特賣，且上衣、外套均一價200元，且款式多樣，，如此便宜的價格，即使是擺在辦公室穿也完全不心疼。原PO笑喊，最吸睛的是店家模特兒看起來都非常不care上身效果，，讓她越滑覺得越有趣，下單完忍不住和大家分享。貼文曝光立即引起熱議，網友們查完也紛紛直呼，「有件商品直接每一款都抱在身上一次拍完」、「介於認真出清和認真出格之間」、「有幾張很像在辦公室傳報備給男友說：我今天穿這樣喔」、「剛剛搜了一下，真的拍得有夠隨性」、「真的很有趣，還有手上抱一團毛衣的⋯」也有人指出，、「這是幾年前在PTT很紅的毛衣工廠」、「他們家每年都會有廠拍，以前主要是會上商品在臉書社團」、「10年前在批踢踢跟團買了一件毛衣到現在還很勇，超溫暖」。《NOWnews今日新聞》實際查詢蝦皮也可見，店家打上說明「退休出清大拍賣，毛衣外套全部都一件200元」，甚至7件優惠只要1000元，而店家在蝦皮的評分為5顆星，顧客們紛紛留下評價，「扎實溫暖 ,一級棒的在地毛衣」、「回購多次，衣服厚實保暖」、「毛線用料品質好～穿起來真的很溫暖」，看起來因材質佳、寄貨速度快而廣受客人好評。