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韓國總統尹錫悅宣布戒嚴，引發韓國民眾怒火，在野黨發動彈劾，今（14日）就要在國會再度闖關，預定將於當地時間14日下午4點（台灣時間下午3點）舉行全體會議並投票表決。台灣也有彈劾總統規定，不過在修憲後，彈劾總統除了要經立法院決議外，還要向司法院大法官提出，由大法官審理，難度相當高。但在修憲之前，中華民國也曾有總統遭彈劾，即國共內戰爆發後，滯美未歸的代理總統李宗仁。根據中華民國《憲法》，當時是由國民大會選舉總統、副總統，彈劾總統副總統的權力則在監察院，「監察院對於總統、副總統之彈劾案，須有全體監察委員四分之一以上之提議，全體監察委員過半數之審查及決議，向國民大會提出之。」1948年行憲後，國民大會先選出蔣介石為總統，蔣介石屬意孫科擔任副總統，但經四輪投票後，由李宗仁勝出。蔣介石與李宗仁素來不合，兩人就職典禮時，李宗仁還曾說蔣介如故意要他穿軍服，自己穿長袍馬褂，讓他看起來像副官。1949年1月國共內戰爆發，蔣介石宣布引退，2天後李宗仁宣布代理總統，並開始與共產黨商談，但共產黨並無停戰意圖，4月解放軍佔領南京，10月1日，中華人民共和國在北京成立，12月5日李宗仁稱胃疾需出國治療，與家人搭乘包機赴美。到了1950年3月1日，蔣介石在台北宣布復行視事，他稱李宗仁是代行，並非繼位，所以蔣自己還是總統，李宗仁仍是副總統。1952年1月11日，監察院通過李宗仁副總統彈劾案，1954年3月，監察院投票表決，一致同意罷免李宗仁副總統職務。