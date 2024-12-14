我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳昇平時除了歌唱事業外，也非常喜歡美術繪畫。（圖／新樂園製作提供）

知名歌手兼畫家陳昇日前遭網友亂傳烏龍死訊，事後友人迅速駁斥消息，他自己也公布真實近況，不僅年底要辦跨年演唱會，還將迎來第六次畫展，名為《角色》，此次展覽將於2024年12月14日下午3點盛大開幕，將持續至2025年1月5日，展覽地點位於台北市的前門藝術空間，還特別邀請當代畫家邱武德共同舉辦聯展。陳昇此次展示的18幅畫作，都是他2024年親手創作的，其中有一幅還是他和太太一起完成的作品。陳昇在《角色》畫展共展出18幅作品，以油畫跟壓克力顏料完成，深具個人奇思幻想的特色。這些作品展現了陳昇在藝術創作上的多元性，畫中有許多幻想出來的角色，畫作中有許多隱喻生活中遇到的大大小小波浪，與陳昇的新寶島康樂隊新專輯《大波浪》相呼應。其中還有一幅特殊意義的畫作是《么壽仔古意》，這幅畫是陳昇與昇嫂共同完成的作品，人物主題是陳昇的爺爺，這幅畫作不僅是對爺爺的致敬，也蘊含了陳昇對家族深厚情感的表達，是本次畫展的亮點之一。陳昇的藝術之路，可以追溯到他童年時期的寫生比賽，陳昇小時候曾在寫生比賽並獲得了第一名，這次勝利成為他與繪畫結緣的起點。儘管在年輕時陳昇選擇了歌手生活作為他主要發展的方向，但他對繪畫藝術的熱愛始終未曾減退。這段早期的經歷也為他日後成為一位兼具歌手與畫家雙重身分的藝人奠定了基礎。除了畫展，陳昇的歌唱事業也在忙碌進行中，他目前正在為即將到來的跨年演唱會進行緊鑼密鼓的排練，歌單也已開出40多首的曲目，今年跨年演唱會將是所有歌迷年終歲末最重要的嘉年華會，除了安排新專輯歌曲外，歷年歌迷最愛的經典作品更是不會遺漏，邀請所有世代的歌迷一同參加這場派對。