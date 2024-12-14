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中國大陸國台辦昨日證實，逮捕3名一貫道信徒涉嫌「組織、利用會道門破壞法律實施罪」，海基會秘書長羅文嘉喊話台北市長蔣萬安藉雙城論壇向陸方反應。對此，國民黨台北市議員鍾沛君今（14）日批評，無事民進黨，有事國民黨，無事隨便扣帽子，出事把責任推上來，民進黨現在應該知道兩岸終究需要管道交流的必要性。台北市副市長林奕華今日上午參加「轉角遇見孔子」台北市立陽明教養院創作展，會前受訪。針對羅文嘉喊話，林奕華表示，雙城其實就是一個市政平台，從過去到現在15年來，在市政上，上海跟台北之間，大家彼此做相關交流。所以這個部分很明確，就是一個市政的平台，來展現台灣應該要有的民主韌性，這部分也期待羅文嘉應該趕快來進行，否則這就代表可能也許他們跟對岸溝通的管道，可能全部都沒有，所以才會期待原來是市政平台的雙城論壇來做這樣的一件事。鍾沛君臉書表示，「如果羅秘書長忘了，讓我提醒您，兩岸是中央主管事務， 還有專責陸委會。」封殺上海台辦主任，開罰馬英九基金會時好大官威，正事辦不了的時候，又是另一副嘴臉，要蔣萬安負責？鍾沛君表示，無事民進黨，有事國民黨，無事你隨便扣帽子，出事你把責任推上來，民進黨現在應該知道兩岸終究需要管道交流的必要性，那就趕快把自己份內的事做好，別還想著操作成政治鬥爭的籌碼。「哪天如果賴總統，換成了小小蔣總統，我一定強力督促他，跨海協商。」